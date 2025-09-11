Korupcyjne zarzuty dla dyrektora instytutu badawczego w Szczecinie

Fot. Dariusz Gorajski

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 3 września zatrzymali w Szczecinie na gorącym uczynku dwie osoby w związku z podejrzeniem wręczenia i przyjęcia 5 tys. zł łapówki. Zatrzymani to dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Bogusław Cz. (przyjmujący korzyść) oraz jego znajomy Jacek G. (wręczający korzyść). Obaj usłyszeli zarzuty związane z korupcją - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Z ustaleń śledczych wynika, że wręczana korzyść miała związek z powoływaniem się przez Bogusława Cz. na wpływy na jednym z wydziałów uczelni medycznej oraz podjęciem się pośrednictwa w załatwieniu przyjęcia ustalonej osoby na studia medyczne. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratora z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie.

Zarzuty dla dyrektora instytutu

- Centralne Biuro Antykorupcyjne przedłożyło prokuratorowi materiał dowodowy, w tym przede wszystkim o charakterze niejawnym, wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Bogusława Cz. również innych przestępstw w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną - informuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. - W szczególności materiał ten wskazywał na podejrzenie, iż Bogusław Cz., jako dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, przekraczał swoje uprawnienia związane z gospodarowaniem środkami publicznymi. Dotyczyło to przede wszystkim funduszy pozyskiwanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonych na inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego. Środki te miały być rozdysponowane w sposób sprzeczny z zasadami legalności, rzetelności, celowości i gospodarności - wyjaśnia rzecznik.

Prokurator postawił Bogusławowi Cz. w sumie cztery zarzuty, w tym: przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przy jednoczesnym powoływaniu się na wpływy i podejmowaniu się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową, podżegania do poświadczenia nieprawdy w dokumencie, przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w zbiegu z oszustwem oraz posiadania broni bez zezwolenia. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 5 września zastosował wobec Bogusława Cz. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Dwie kolejne osoby z zarzutami

Drugiej zatrzymanej osobie, Jackowi G., prokurator postawił zarzut "wręczenia korzyści majątkowej Bogusławowi Cz. w kwocie 5000 zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję o przyjęciu ustalonej osoby na studia medyczne, przy jednoczesnym udzieleniu pomocnictwa Bogusławowi Cz. w przekroczeniu uprawnień związanych z gospodarowaniem funduszami KPO".

Poza tym na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego już w podczas śledztwa, prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu kolejnej osoby - Artura Z., któremu następnie postawił zarzut pomocnictwa Bogusławowi Cz. w przekroczeniu uprawnień związanych z gospodarowaniem funduszami KPO.

- Podejrzani Jacek G. i Artur Z. złożyli obszerne wyjaśnienia, częściowo zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Wobec tych podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory Policji oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami - przekazał prok. Przemysław Nowak.

Poinformował on również, że podczas swoich działań funkcjonariusze CBA zebrali obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację dotyczącą środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na rzecz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, która zostanie przeanalizowana na dalszym etapie śledztwa.

(k)