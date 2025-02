CBA, zatrzymania i immunitet. Czy poseł Matecki trafi do więzienia? (akt. 2)

Fot. Dariusz Gorajski

Agenci CBA, na polecenie Prokuratury Krajowej, we wtorek (25 lutego) zatrzymali trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych, w tym Andrzeja Sz., byłego dyrektora regionalnego LP w Szczecinie. Równolegle Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu szczecińskiemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu „w zakresie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymania i tymczasowego aresztowania”.

„To totalny atak na opozycję przed wyborami i na osobę, która ma najwyższe zasięgi w sieci, wyższe nawet niż partie polityczne. Zarzuty są totalnie wyssane z palca i kłamliwe” – komentuje tymczasem poseł Dariusz Matecki i dodaje: „To medialna zasłona dymna, która przesłonić ma sprawę masowego przyjmowania migrantów, o czym informuję od dłuższego czasu.”

Zatrzymania – byłego dyrektora generalnego, dyrektora centrum informacyjnego oraz byłego dyrektora regionalnej dyrekcji w Szczecinie – mają związek „m.in. ze sprawą fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego w Lasach Państwowych” – jak informowała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w specjalnie wydanym oświadczeniu.

Fikcyjna praca – realne pieniądze

W tym samym oświadczeniu czytamy: „Z ustaleń wynika, że w latach 2020-2023 wypłacano mu wynagrodzenie, mimo braku realnie wykonywanej pracy na rzecz Lasów Państwowych. Tym samym Lasy Państwowe mogły ponieść szkodę w wysokości prawie 500 tysięcy złotych. To jedna z wielu nieprawidłowości, jakie wykryto podczas weryfikacji decyzji podejmowanych przez poprzednie kierownictwo. W ostatnich miesiącach ujawnione zostały liczne przypadki naruszenia zasad gospodarności oraz działań mogących skutkować ogromnymi stratami finansowymi dla Lasów Państwowych. Sprawy te zostały zgłoszone do odpowiednich organów ścigania, które prowadzą swoje postępowania. Dotychczas złożono 60 zawiadomień do prokuratury w sprawach dotyczących korupcji, niegospodarności i działań na szkodę Lasów Państwowych.(…) Nie będzie tolerancji dla działań, które godzą w interes publiczny”.

„Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Po wykonaniu czynności procesowych mają zostać przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Warszawie” – informował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych.

Podejrzenie sześciu przestępstw i wniosek o uchylenie immunitetu

Równolegle do Sejmu wpłynął wniosek Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o uchylenie immunitetu posłowi D. Mateckiemu „w zakresie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymania i tymczasowego aresztowania”. Wniosek – jak informowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego – przygotowano w śledztwie prowadzonym w Zespole Śledczym Nr 2 Prokuratury Krajowej, a dotyczącym „nieprawidłowości w zarządzaniu, rozdysponowaniu i rozliczaniu środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości (FS), poprzez udzielanie w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami FS, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz interesu prywatnego skutkującego ograniczeniem dostępności środków pochodzących z Funduszu uprawnionym podmiotom”.

„Zakresem śledztwa objęto także badanie legalności wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, w tym wystawianie i posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych przez podmioty realizujące zadania finansowane ze środków uzyskanych z przyznanych dotacji oraz wypłaty fikcyjnych wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań będących podstawą dofinansowania, które mogły wypełniać znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 kk – „pranie brudnych pieniędzy” – informuje Prokuratura Krajowa.

Do tego śledztwa włączono (20 grudnia ub. roku) również wątek związany z zatrudnieniem w Lasach Państwowych szczecińskiego posła D. Mateckiego (PiS). Konkretnie: „w sprawie wprowadzenia w błąd co do zamiaru faktycznego świadczenia pracy na rzecz Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i osiągnięcia z tego tytułu korzyści majątkowej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych poprzez podjęcie działań mających na celu fikcyjne zatrudnienie w tych instytucjach Dariusza Mateckiego oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach”.

– Zgromadzony materiał dowodowy w szczególności w postaci depozycji podejrzanych i świadków, zapisów elektronicznych nośników informacji oraz urządzeń służących do ich utrwalania, dokumentów, oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas czynności przeszukania, a w tym 20 elektronicznych nośników pamięci oraz telefony komórkowe, analizy przepływów finansowych opracowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dostarczył podstaw do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Dariusza Mateckiego 6 przestępstw – informuje prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego.

Zorganizowana grupa, czyli dwa stowarzyszenia i Fundusz Sprawiedliwości

Opisane we wniosku o uchylenie immunitetu czyny przestępcze, o których popełnienie jest podejrzewany poseł D. Matecki, „miały polegać na podejmowaniu działań wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w tym z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, w ramach ustalonego podziału ról, skutkujących przekroczeniem uprawnień przez tych urzędników, w celu przywłaszczenia powierzonego im mienia”. Natomiast były związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, w tym wielomilionowymi dotacjami na rzecz Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, a jakie m.in. były wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem. „To jest na opłacanie nierzetelnych faktur oraz wypłacanie wynagrodzenia za pozorne zatrudnienie, czym działał na szkodę interesu publicznego, wyrządzając szkodę w mieniu Skarbu Państwa, oraz na szkodę interesu prywatnego poprzez ograniczenie dostępności środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości innym uprawnionym podmiotom” – jak o udziale posła D. Mateckiego informuje Prokuratura Krajowa.

Natomiast dwa ostatnie z punktów wniosku o uchylenie immunitetu posłowi D. Mateckiemu dotyczą jego „związku” z Lasami Państwowymi. Konkretnie – jak informuje Prokuratura Krajowa – dwóch „pozornych umów o pracę”, jakie zawarł – pierwszą 20 czerwca 2020 r., drugą 13 stycznia 2023 r. – na czas nieokreślony „bez uzasadnionej merytorycznie i faktycznie potrzeby, a następnie poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach potwierdzających wykonanie pracy, która w rzeczywistości nie była wykonana, co skutkowało uzyskaniem nieuprawnionej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 163.138,21 zł z tytułu fikcyjnego wynagrodzenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz w kwocie 320.722,21 zł z tytułu fikcyjnego zatrudnienia w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, czym dział na szkodę Skarbu Państwa”.

Zagrożenie wysoką karą i obawa matactwa

Jak informuje Prokuratura Krajowa, „Czyny zabronione, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały popełnione przez posła Dariusza Mateckiego, charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości i zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10”.

Natomiast we wniosku skierowanym do Sejmu, potrzebę uchylenie immunitetu posłowi uzasadniono: „Duże prawdopodobieństwo popełnienia przez posła Dariusza Mateckiego wskazanych powyżej czynów oznacza wystąpienie przesłanki ogólnej stosowania środków zapobiegawczych, określonej w art. 249 § 1 kpk. Ponadto ustalone okoliczności sprawy, tj. natura i specyfika działalności przestępczej, działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, stwarzają realną obawę, że Dariusz Matecki będzie bezprawnie utrudniał postępowanie, co w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania uzasadnia wniosek o zatrzymanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych oraz niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę”.

Były poseł Suwerennej Polski, a obecnie PiS Dariusz Matecki na platformie X odpowiedział na stawiane mu przez prokuraturę zarzuty oraz odniósł się do wniosku o uchylenie mu immunitetu: „Wszystkie te zarzuty są skrajnie absurdalne, nieprawdziwe i wkrótce się do nich szczegółowo odniosę. Odpowiadając na ataki – jeszcze dziś mógłbym jechać na Węgry, ale uspokajam siepaczy Bodnara, nie zamierzam nigdzie jechać. Wielokrotnie chciałem zeznawać w Prokuraturze w tych sprawach, zawsze mi odmawiano. Potrzebują pokazowego zatrzymania posła opozycji w czasie kampanii wyborczej, w tym jednego z najaktywniejszych posłów, z największymi zasięgami w sieci”.

– Wysyłałem wielokrotnie do prokuratury informację, że chcę zeznawać i nie mam nic do ukrycia – powiedział poseł Dariusz Matecki. – Dostawałem odpowiedź, że nie ma zainteresowania moimi zeznaniami. To ma być medialny dym, który zasłonić ma kwestię masowego przyjmowania migrantów, czym się zajmuję od dawna. Kwestie zatrudnienia w Lasach Państwowych wielokrotnie komentowałem i wyjaśniałem. W kwestii Funduszu Sprawiedliwości nie mam sobie nic do zarzucenia. Podmioty wygrywały w konkursach, ale okazało się, że były one nie po drodze z poglądami pana Bodnara. To celowa ustawka, która ma mnie zniszczyć i wykluczyć z życia politycznego jeszcze przed wyborami.

Jeszcze nie wiadomo kiedy Sejm zajmie się rozpatrzeniem wniosku Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu posłowi Mateckiemu.

Zebr. (an)