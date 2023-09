Szczeciński sąd oddalił pozew. Radny się odwoła

Fot. Ryszard Pakieser

Szczeciński Sąd Okręgowy oddalił we wtorek pozew kandydującego do Sejmu Dariusza Mateckiego. Szczeciński radny z klubu PiS i polityk Suwerennej Polski pozwał w trybie wyborczym serwis onet.pl i jednego z jego redaktorów, którzy jego zdaniem zasugerowali, że nawołuje on do mordowania aktorów grających w filmie Agnieszki Holland "Zielona granica".

"Bartosz Węglarczyk wygrywa w sądzie z Dariuszem Mateckim" - można przeczytać na Onecie. Z treści artykułu wynika jednak, że sąd nie wydał wyroku orzekającego o przegranej radnego, a jedynie oddalił jego wniosek.

Sprawa dotyczy wpisu na Twitterze (obecnie X), czyli platformie służącej m.in. do wstawiania postów na dowolne tematy. Onet poinformował we wtorek, że "Matecki zdenerwował się, gdy redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk napisał, że porównanie aktorów i aktorek grających w filmie "Zielona granica" do przedwojennego aktora kolaborującego z Niemcami i rozstrzelanego z wyroku Państwa Podziemnego, to wezwanie do mordowania ludzi".

- Nigdy nikogo nie nakłaniałem do mordowania kogokolwiek - zapewnia szczeciński radny. - Nie zgadzam się z decyzją sądu, mam 24 godziny na odwołanie się do wyższej instancji i takie odwołanie właśnie piszemy - powiedział "Kurierowi" we wtorkowy wieczór. - Moim zdaniem artykuły na Onecie mogą wpłynąć na wyniki wyborów, dlatego pozew złożyłem w trybie wyborczym.

Tymczasem sąd uznał, że media nie są stroną i radnemu nie przysługuje pozew w 24-godzinnym trybie wyborczym. Jednocześnie inny sąd zakazał we wtorek ministrowi Zbigniewowi Ziobrze wypowiadać się na temat filmu Agnieszki Holland, a jeszcze inny 2 czy 3 tygodnie temu uznał przegraną TVP również w sprawie wyborów.

- To pokazuje, jak różne są decyzje sądów i po czyjej stoją stronie. Dlatego będę się odwoływał - mówi radny Matecki. ©℗

ToT