Zarzuty o nierówność. Pełnomocniczka musi odejść?

Po zakończonej konferencji prasowej jej organizatorzy udali się do Biura Podawczego, aby złożyć w nim petycję domagającą się zdymisjonowania Bogny Czałczyńskiej. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Zarzuty wobec Bogny Czałczyńskiej, pełnomocniczki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Spraw Kobiet i Równego Traktowania były tematem środowej konferencji prasowej prowadzonej przez Dariusza Mateckiego, prezesa Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu oraz Adama Surmacza, prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor. Co na to odpowiedziała Bogna Czałczyńska?



Konferencję zorganizowano przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. – Tutaj pełnomocnik do Spraw Kobiet i Równego Traktowania nie szanuje i obraża patriotów i osoby wierzące – stwierdził Adam Surmacz. – Pani Bogna Czałczyńska nie ma żadnych kompetencji, aby sprawować tę funkcję. Dodatkowo celowo i publicznie obraża osoby wierzące. Jako Stowarzyszenie Fidei Defensor otrzymywaliśmy i otrzymujemy zgłoszenia na temat zachowań tej pani. Uważamy, że miarka się przebrała i dlatego postanowiliśmy zażądać od marszałka woj. zachodniopomorskiego, aby zwolnił tę panią i zastąpił osobą, która ma ku temu kompetencje.

Adam Surmacz zaznaczył, że w ocenie Stowarzyszenia Fidei Defensor zachowania pełnomocniczki podpadają pod art. 257 Kodeksu karnego, który mówi, że „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

- Bogna Czałczyńska nie pierwszy raz znieważa katolików – stwierdził Dariusz Matecki. – Raz doprowadziliśmy już do tego, że musiała przepraszać za to, że kpiła z relikwii świętych Kościoła katolickiego. W naszej ocenie, osoba która jawnie kpi sobie z religii, nie może być pełnomocnikiem ds. równego traktowania.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 27.04.2023 r.

Krzysztof ŻURAWSKI