Suwerenna Polska chce renegocjacji umowy z Unią Europejską

Politycy Suwerennej Polski zapewniali w Szczecinie, że są gotowi na różne scenariusze przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Fot. Dariusz Gorajski

Nasz plan "A" to pójście na wybory razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale na samodzielny start też jesteśmy przygotowani - zadeklarowali w Szczecinie ważni politycy Suwerennej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry, wcześniej funkcjonująca jako Solidarna Polska, przedstawiła także sześć swoich głównych założeń.

- Suwerenna Polska to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, odpowiedź na to, że suwerenność Polski, ale i innych europejskich krajów jest dzisiaj zagrożona zarówno ze wschodu, jak i ze strony brukselskich biurokratów - mówił Piotr Cieplucha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pierwsze fundamentalne założenie partii Zbigniewa Ziobry to odrzucenie nowego traktatu, który, zdaniem polityków SP, doprowadzi do powstania jednego europejskiego państwa zamiast państw narodowych. Prawica wolałaby "Europę ojczyzn". Punkt drugi: renegocjacja umowy z UE. Chodzi o odrzucenie mechanizmu praworządności, który w optyce SP krępuje ruchy polskiemu rządowi.

- Wzmacnianie NATO i stworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa USA - Wielka Brytania - Polska - wymienił trzeci punkt Dariusz Matecki, szef struktur SP na Pomorzu Zachodnim. - To jest bardzo ważne, bo są pomysły budowania armii Unii Europejskiej będącej w kontrze do NATO. Kolejna sprawa: tworzenie nowego obszaru wolności osobistej, religijnej, gospodarczej na terenach byłej I RP. Samochody, loty samolotami, mieszkania, ubrania i jedzenie - bez absurdalnych ograniczeń.

Następna kwestia to "tylko złotówka i obrona możliwości korzystania z gotówki". I na koniec: "stop ideologii gender i koniec lewackiej deprawacji".

Politycy Zbigniewa Ziobry opowiadają o swoich koncepcjach w czasie, gdy znowu na oczach całej Polski ich lider wojuje z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister sprawiedliwości udzielił niedawno wywiadu tygodnikowi "Do Rzeczy", w którym ocenił, że Mateusz Morawiecki mylił się we wszystkich w sprawach unijnych. Premier odpowiedział anegdotką o "krowie, która dużo muczy, ale mało mleka daje".

Pytany o te napięcia Piotr Cieplucha odpowiedział, że w zdecydowanej większości przypadków politycy Suwerennej Polski i Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie głosują zgodnie. Choć różnice też występują.

- Jeszcze jako Solidarna Polska akcentowaliśmy, że błędem jest, że polski rząd zgodził się zaakceptować mechanizm "pieniądze za praworządność", który był niejako grzechem pierworodnym, który spowodował cyrk w Brukseli z KPO i wszystkimi bezprawnymi decyzjami podejmowanymi przeciwko Polsce. Nasze środowisko miało rację - stwierdził polityk. - Jako sekretarz generalny Suwerennej Polski z całą odpowiedzialnością mówię cały czas o tym, że plan "A" to wspólne pójście w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych, wspólna walka o to, żeby nie oddać Polski Donaldowi Tuskowi i totalnej opozycji, bo to byłaby dla naszego kraju katastrofa.

Scenariusz rozwodu z PiS Piotr Cieplucha ocenia jako bardzo mało prawdopodobny. Gdyby jednak do niego doszło, to, jak zapewnia, SP jest w stanie wystawić w każdym okręgu kandydatów do Sejmu, i do Senatu. ©℗

Alan Sasinowski