Do 31 marca, czyli do najbliższego czwartku, sala obsługi klientów w ZUS przy ul. Matejki w Szczecinie będzie otwarta dłużej, bo do godz. 18.00.

- Do końca marca będziemy przyjmować klientów w godz. od 8.00 do 18.00. Wydłużone godziny pracy dotyczą sali obsługi klientów tylko szczecińskiego oddziału ZUS, przy ul. Matejki 22 - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

(k)