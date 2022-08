Szczeciński marynarz czeka na żaglowce

Niemal czterometrowy marynarz, stojący na cokole w szczecińskiej alei fontann od strony pl. Grunwaldzkiego, czeka już na żaglowce, które za kilkanaście dni przypłyną do Szczecina. Postać, przebierana w różne stroje, w zależności od okazji czy święta, tym razem (po raz kolejny) została ubrana w białą marynarską czapkę, taki sam kołnierz oraz koszulę w granatowo-bordowych barwach miasta i granatowe spodnie. Użytych zostało do tego około 15 m kw materiału.

Ubranie postaci zajęło dwóm osobom kilkadziesiąt minut. Wzbudziło to zainteresowanie wielu szczecinian i turystów, którzy zatrzymywali się i robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle pomnika, który stoi w tym miejscu od 1980 r.

W dniach 19-21 sierpnia w Szczecinie, w ramach imprezy „Żagle 2022", przy szczecińskich nabrzeżach zacumuje ok. 20 jednostek. Żagle 2022 to również szereg imprez towarzyszących. Podczas wydarzenia na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej estrady: Patrycję Markowską, Viki Gabor, czy Grzegorza Hyżego. Będzie można wziąć udział w Jarmarku pod Żaglami, czy V Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie. To również okazja do odbycia rejsów na pokładzie niektórych jednostek, które odwiedzą nasze miasto. Najpierw należy jednak za pośrednictwem platformy www.bilety.fm wykupić bilet na rejs, dzięki czemu będzie można podziwiać Szczecin od strony wody.

Tekst i film: ToT