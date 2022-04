Szczeciński Gryf odpakowany czy uwolniony? Artyści: Zrobiły to środowiska prawicowe

Brawo ten pan!

2022-04-11 15:11:07

W końcu jakiś rozsądny człowiek się znalazł i przeciwstawił zlewaczałemu "malowaniu kredą" po chodnikach w ramach protestu a to przeciw ociepleniu, wirusowi czy teraz "wojnie". Bardzo mnie ubawiła pani "artystka" która w radio powiedziała że to jej i towrzystwa "wymierny protest"a nie "łatwe klikanie w lajki". Otóż pani Szpener - to co pani wyprawia to jest właśnie nastawione tani poklask i "łatwe lajki". Proszę sobie w ramach protestu przygarnąć dwójkę uchodźców i dopiero się wymądrzać.