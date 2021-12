Szczeciński Grudzień ’70. Upamiętnimy ofiary zbrodni

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie stanie monument upamiętniający ofiary masakry, do jakiej doszło w naszym mieście 17 grudnia 1970 roku. Zostanie zlokalizowany w miejscu, gdzie teraz znajduje się Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego, czyli obok kwater, w których pochowano zabitych uczestników protestu.

– Szesnaście ofiar bestialsko zamordowanych przez władze komunistyczne doczeka się w końcu godnego upamiętnienia w miejscu, gdzie oddali swoje życie, walcząc o wolną i niepodległą Polskę – mówił prof. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN. – Najmłodsza z ofiar miała 16 lat. Kiedy spojrzymy na to, kim byli ci młodzi ludzie, to zobaczymy, że mniej więcej połowa z nich to było pierwsze pokolenie tych, którzy urodzili się w polskim Szczecinie.

Naukowiec dodawał, że krew ludzi, którzy zginęli 17 grudnia 1970 roku, wsiąkając w bruk miasta, przypieczętowała polskość Szczecina. Był to kamień węgielny w świadomości mieszkańców.

– Powinniśmy uważać na to, jak nazywamy nasz szczeciński Grudzień’70 – przestrzegł wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Nie powielajmy komunistycznej propagandy, mówiąc, że były to wydarzenia grudniowe. Komuniści tak mówili, bo nie chcieli nazywać rzeczy po imieniu. To był mord dokonany przez komunistów i to było powstanie wolnych ludzi wołających o wolną Polskę, krzyczących o wolność.

Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN, poinformował, że pomnik będzie miał formę sześcianu, zamkniętej bryły, która ma symbolizować próby reżimu, aby ograniczyć informacje na temat zbrodni, jakiej się dopuścił.

– Ten mur milczenia w końcu pęka, bryła ma szczelinę, która otwiera wnętrze sześcianu i możemy wejść do środka – dodawał A. Siwek. – Na ścianach odczytamy nazwiska ofiar zbrodni. Osoba, która wejdzie do środka, gdy spojrzy w górę, zobaczy krąg nieba a na jego tle – dominujący nad całością krzyż. Krzyż jest głównym elementem dzisiejszego pomnika i chcieliśmy ten motyw jako motyw przewodni zachować.

Pomnik ma być gotowy do końca czerwca przyszłego roku. ©℗

(as)