Szczeciński chirurg zatrzymany przez CBA

Ceniony szczeciński chirurg Krzysztof K. zostały zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przekazany prokuraturze. W czwartek po południu śledczy prowadzili jeszcze czynności i wiadomo było tyle, że lekarz usłyszał zarzuty.

Krzysztof K. pracował w szpitalu w Zdunowie. To nie pierwszy raz, gdy lekarzem związanym z tym szpitalem interesuje się CBA. Biuro chce postawić zarzuty korupcyjne marszałkowi senatu z Platformy Obywatelskiej, Tomaszowi Grodzkiemu, dotyczące okresu, kiedy był dyrektorem szpitala. Prokuratura wnioskowała o uchylenie immunitetu Grodzkiemu. Marszałek zaprzecza oskarżeniom i argumentuje, że jest ofiarą politycznej nagonki ze strony obozu władzy.

Zatrzymany doktor obecnie związany jest ze szpitalem na Pomorzanach. Zajmuje się między innymi leczeniem nowotworów jelita grubego i odbytnicy. To specjalista chirurgii małoinwazyjnej. W 2019 roku grono brytyjskich ekspertów jego laparoskopowe operacje oceniło najwyżej w Polsce, co pozwoliło przyznać szpitalowi na Pomorzanach certyfikat, potwierdzający, że placówka ta jest jedną z najlepszych w Polsce w leczeniu nowotworów jelita grubego. To lekarz o nieposzlakowanej opinii, jest bardzo ceniony przez pacjentów.

W związku z zatrzymaniem lekarza klinika, w której pracuje, musiała zmodyfikować grafik zabiegów chirurgicznych, w których miał być operatorem. Część, z planowanych na ten tydzień, trzeba było odwołać, bo doktor jest jedyną osobą mogącą je wykonać.

- Część z nich przeprowadzana jest przez innych lekarzy, a inne, przy których doktor jest jedyną osobą wykonującą dany zabieg w dziedzinie chirurgii, i były zaplanowane na ten tydzień, zostały już odwołane - poinformowała nas Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Pacjenci informowani są o zmianach przez personel kliniki. Na powrót pana doktora do pracy czekają zarówno pacjenci, jak i zespół współpracowników. ©℗

