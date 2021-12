Szczeciński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy wybrali

Wiadomo już, na jakie projekty najchętniej głosowali mieszkańcy Szczecina w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W środowe (22 grudnia) popołudnie ogłoszono wyniki.

W tegorocznej edycji SBO mieszkańcy mogli wybierać spośród 114 projektów, które znalazły się na liście do głosowania (23 ogólnomiejskie i 91 lokalnych). Pula środków przeznaczonych na projekty mieszkańców to 16 700 000 zł.

W tym roku do realizacji zostanie skierowanych 30 projektów. Podobnie jak w roku ubiegłym, na liście zwycięskich projektów znalazły się te, które w całości mieszczą się w wyznaczonej puli dla danego obszaru.

- Gratulujemy zarówno pomysłodawcom zwycięskich projektów, jak i wszystkim, którzy oddali na nie swoje głosy – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Już dziś przygotowujemy się do następnej edycji i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych odsłonach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W kategorii ogólnomiejskiej najwięcej głosów zdobyły dwa projekty: „Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem”, która zdobyła 6251 głosów oraz Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin z 5699 głosami. Natomiast w obszarach lokalnych zdecydowanymi faworytami mieszkańców okazały się projekty: "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce), który zdobył 3077 głosów oraz „Kurs Na Północ- Cała Naprzód! Spacerowa Tęczowa Do Alt Buchholz” (2951 głosów).

- Dołożyliśmy wszelkich starań, by nie trzymać mieszkańców długo w niepewności i jak najszybciej wprowadzić karty papierowe do systemu, mimo, że w tym roku była to wyjątkowo duża liczba prawie 3 tysięcy formularzy – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Jak co roku dziękujemy za zaangażowanie, każdy głos i projekt, który do nas trafił.

W sumie w tegorocznej edycji oddano 26 107 głosów. Głosów ważnych na kartach papierowych było 2 025, oddanych elektronicznie - 23 174. ©℗

