Projekt nowego regulaminu SBO. Ostatni weekend konsultacji

Czy wyodrębnienie tzw. zielonego SBO z puli projektów ogólnomiejskich i lokalnych pomoże w promocji projektów związanych z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego? Czy wręcz przeciwnie - dotychczas nieograniczone obywatelskie inwestowanie w ekologię ograniczy do jedynych 30 procent? Magistrat poddaje pod konsultacje projekt nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na opinie i uwagi szczecinian czekając wyłącznie do poniedziałku, 13 grudnia.

Projekt nowego regulaminu SBO , firmowany przez Biuro Dialogu Obywatelskiego UM, jest dostępny na stronie: http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116293.asp

Uwzględnia on wiele od dawna postulowanych zasad. Między innymi, iż przedmiot projektu musi być ogólnodostępny i nieodpłatny dla mieszkańców, jak również że może być realizowany wyłącznie na terenie należącym do Gminy Miasto Szczecin. Co więcej, nie animizuje autorów projektów, umożliwiając kontakt z nimi wszystkim zainteresowanym - zgodnie z zasadą konsultacji społecznych zostaną opublikowane dane osobowe autora: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Projekt nowego regulaminu nie przesądza czy radni osiedlowi i miejscy nadal mogą być autorami projektów SBO. Co do tej pory było krytykowane nie mniej niż „organizowanie" głosów za pośrednictwem platform reklamowych, czy też „przepychanie" projektów tożsamych dla dużych i silnie skonsolidowanych grup społecznych, jak np. kibiców czy placówek oświatowych.

Natomiast jednym z najbardziej krytykowanych zapisów projektu nowego regulaminu SBO, dotyczy formy głosowania. Zakłada bowiem oddawanie głosów wyłącznie drogą elektroniczną. Co może prowadzić do wykluczenia z głosowania np. osób starszych.

Formuła konsultacji pozwala również na wypowiedzenie się w kwestii wieku głosujących (obecnie - niemal od chwili narodzin, a praktycznie od momentu nadania numeru PESEL), a też ich miejsca zamieszkania, a nawet narodowości (obecnie głosować mogą również czasowo mieszkający w Szczecinie obcokrajowcy).

Zainteresowani mają szansę zgłosić wszelkie opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres regulaminsbo@um.szczecin.pl), wysyłając na adres regulaminsbo@um.szczecin.pl. Mogą to zrobić również osobiście - w siedzibie lub filii Urzędu Miasta (poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się w magistracie oraz jego filii UM na Prawobrzeżu), a także za pośrednictwem tradycyjnej poczty - wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego (UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin). Formularze konsultacyjne są dostępne również w tych samych miejscach. ©℗

(an)