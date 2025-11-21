Antyterroryści, drony i służby chemiczne w akcji. Czarnkowo pod lupą śledczych [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Policja Zachodniopomorska

Policjanci z Wydziały Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy wsparciu CBŚP przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano trzy osoby w wieku 40, 47 i 54 lat oraz 48-letnią kobietę. Podejrzani, mieszkańcy powiatu stargardzkiego, usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i trafili do tymczasowego aresztu. Policja zabezpieczyła około 238 kg gotowych środków odurzających oraz ponad 5 ton substancji chemicznych mogących służyć do dalszej produkcji narkotyków.

REKLAMA

Do policyjnej akcji doszło 13 listopada w jednym z gospodarstw w Czarnkowie. Przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w stodołach i pomieszczeniach gospodarczych odkryto rozproszoną linię produkcyjną narkotyków. W licznych plastikowych pojemnikach znajdowało się 238 kg substancji jaką jest klefedron (3-CMC).

Policja poinformowała, że całość materiału została zabezpieczona i przetransportowana do laboratorium. Po wykonaniu specjalistycznych badań ustalona zostanie dokładna ilość narkotyków ukryta w przejętych substancjach chemicznych.

Przeprowadzone czynności na miejscu zdarzenia tj. oględziny wszystkich pomieszczeń, przesłuchania świadków, zabezpieczenie ujawnionej linii produkcyjnej pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów, za które grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy wobec wszystkich podejrzanych.

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Stargardzie. Policja ocenia, że po uzyskaniu wyników ekspertyz oraz przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych, katalog zarzutów może zostać rozszerzony, gdyż sprawa ma charakter rozwojowy.

(k)

***

Wcześniejsza informacja

Czarnkowo, mała wieś niedaleko Marianowa, pow. stargardzki, była przez wiele godzin miejscem szeroko zakrojonej akcji funkcjonariuszy policji i strażaków. Efekt? Cztery osoby zatrzymane i aresztowane, a nielegalny proceder związany z produkcją narkotyków zlikwidowany.

Według relacji mieszkańców, przez wiele godzin znaczna część wsi była w minionym tygodniu wyłączona z ruchu. Na miejscu pracowały jednostki z całego regionu, w tym policyjni antyterroryści, operatorzy dronów oraz strażacka grupa chemiczna. Działania koncentrowały się wokół jednej ze stodół, zlokalizowanej w pobliżu dawnego sklepu.

– Wyglądało to bardzo poważnie, spodziewaliśmy się, że może chodzić o plantację konopi albo sądząc po obecności służb chemicznych o produkcję twardych narkotyków – relacjonował nam w piątek przed południem jeden z mieszkańców okolicy.

Jak informuje Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. To obywatele Polski.

– Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przekazała Julia Szozda.

Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Prokuratura na razie nie ujawnia dodatkowych szczegółów, powołując się na dobro prowadzonego śledztwa.

(w)

REKLAMA