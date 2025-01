Szczecińscy przedsiębiorcy pochwalili się swoimi produktami [GALERIA, FILM]

W niedzielę w OFF Marinie przedsiębiorcy ze Szczecina pokazali to, co mają najlepsze. Fot. Piotr Sikora

Lokalni przedsiębiorcy wyróżnieni tytułem "Zrobione w Szczecinie" w niedzielę zaprezentowali swoje produkty w OFF Marinie. Klientów nie brakowało. Mogli kupić m.in. pyszne jedzenie, świeżo wyciskane soki, produkty rzemieślnicze.

- Nasze kosmetyki są ekologiczne, wegańskie - mówiła Marta z firmy Clochee. - To szeroka gama, najróżniejsze serie, dla każdego coś się znajdzie. Pracujemy na naturalnych surowcach. Mamy sporą rzeszę wiernych klientów.

Na jednym ze stoisk zobaczyliśmy kolorowe nerki, saszetki, breloki, czapki, opaski. To oferta firmy Bohomazy.

- To produkty, które powstały, bo ja ich potrzebowałam, wiec je przetestowałam na sobie, członkach rodziny, i potem powieliłam i teraz przekazuję je dalej - opowiadała Patrycja Jankun - Wiśniewska. - To rzeczy z moją energią, z częścią mnie, są sprawdzone i świetnie działają. Biznes w Szczecinie? Czasami jest łatwiej, czasem trudniej. To zależy od pory roku, bo niektóre produkty tutaj są sezonowe. To zawsze kwestia pracy włożonej w to, żeby dostać się do klienta.

W OFF Marinie nie zabrakło propozycji dla miłośników słodyczy.

- Dziś proponuję noworoczne bezy, pierwszy raz zrobiłam bezy bakaliowe, mamy różne smaki z kremami, czekośliwka, karmel, wanilia, cynamon, czyli smak, który przyjął się w grudniu. Owoce leśne, zimowe jabłuszko, bezy piernikowe, kawowe, lawendowe, czekoladowe, do wyboru, do koloru - wyliczała Hania Beza, właścicielka Szczecińskiej Bezy.

Pytana o to, jak prowadzi się firmę w Szczecinie, Hania Beza mówiła, że nasze miasto jest specyficzne - bo nie ma tak wielu turystów jak w innych większych ośrodkach. Ale, podkreśliła, chęć pracy jest wynagradzana.

- Szczecinianie doceniają lokalne biznesy. To odróżnia nas od innych miast - oceniła Hania Beza.

„Zrobione w Szczecinie” to marka powołana przed sześcioma laty dla promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.

Do tej pory ubiegało się o nią blisko 300 przedsiębiorców, spośród których 120 otrzymało możliwość posługiwania się tym flagowym znakiem w swojej ofercie. Wśród wyróżnionych jest nasz „Kurier”, ale również niektóre ze szczecińskich restauracji, piekarni i cukierni, firmy kosmetyczne, rękodzielnicy, rzemieślnicy, sklepy z pamiątkami, jak również wysoko wyspecjalizowane firmy IT, producenci odzieży i pościeli, palarnie kawy, organizatorzy eventów, artyści, browar itd. ©℗

Alan Sasinowski

Realizacja filmu: Piotr Sikora