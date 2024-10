Bazar Smakoszy i skarby z drugiej ręki [GALERIA]

Targ rzeczy używanych Less Waste Market w listopadzie łączy siły ze Szczecińskim Bazarem Smakoszy. To znaczy, że w najbliższą niedzielę zagości w Off Marinie (ul. Chmielewskiego 19). Fot. Dariusz GORAJSKI

Tym razem nie w Hali Odra, ani też w Galerii Turzyn. Już w najbliższą niedzielę znany i lubiany targ rzeczy używanych Less Waste Market zawędruje do OFF Mariny przy ul. Chmielewskiego. „Łączymy siły ze Szczecińskim Bazarem Smakoszy” – zapowiadają organizatorki wydarzenia.

Miejsce nowej edycji swoistego „pchlego targu” jest nowe, ale asortyment handlowy pozostaje bez zmian: ubrania, buty, dodatki i ceramika, książki, płyty, winyle, gry komputerowe i wszelkie inne różności. Co do zasady, wszystkie rzeczy będą używane, czyli w duchu niemarnowania: żeby zbędne rzeczy nie zmieniały się w odpady lecz w swoiste skarby. Choć z pewnym wyjątkiem.

– Zapraszamy też less waste producentów. Kto lepi garnki, robi ciuchy, biżuterię czy kadzidła, a wszystko to tworzy wykorzystując techniki recyklingu i upcyklingu, nie powinien się wahać lecz pokazać szerszej publiczności na naszym markecie – zachęcają organizatorki wydarzenia.

Dla wystawców liczba miejsc będzie ograniczona – do 20. Obowiązują ich też zgłoszenia – do 31 października, do godz. 22. Zatem: kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast co do odwiedzających, to każdy będzie mile widziany: w dniu imprezy, czyli 3 listopada, w godz. 10-14.

Osoby nieobojętne na los zwierząt w tym czasie i miejscu – w Off Marinie – będą miały okazję wesprzeć bezdomniaki.

– Jeśli masz niepotrzebne akcesoria dla zwierzaków, karmy, koce, to przynieś do nas, a my przekażemy instytucjom opiekującym się zwierzętami. – apelują organizatorki 27. edycji Less Waste Market.

Gospodarze – Szczeciński Bazar Smakoszy – także bez zmian ofertowych: zdrowa żywność, targ śniadaniowy i rodzinny relaks. ©℗

(an)