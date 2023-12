Szczecińscy politycy oceniają gabinet premiera Donalda Tuska

Fot. Dariusz Gorajski

13 grudnia w Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. W nowym gabinecie znalazło się troje polityków z naszego regionu: Sławomir Nitras jako minister sportu i turystyki, Dariusz Wieczorek jako minister nauki i Katarzyna Kotula jako minister równości. Zapytaliśmy szczecińskich polityków, jak postrzegają ten rząd.

Poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski w rozmowie z „Kurierem” podkreśla, że nowi ministrowie, po pierwsze, otrzymali jasno wytyczone zadania w swoich obszarach, po drugie, dostali wyraźny sygnał, że nie mogą się zanadto przywiązywać do swoich stanowisk.

- A to duża różnica w stosunku do poprzedniego premiera, Mateusza Morawickiego, który do samego końca nie potrafił się pogodzić z tym, że jego czas się kończył, i oszukiwał prezydenta, że prowadzi rozmowy, które mogłyby pozwolić mu zdobyć większość - mówi poseł. - Nowy rząd jest rządem zadaniowym i rządem koalicyjnym. Wola wyborców jest taka, żeby postawić na dyskusję, żeby był to rząd dialogu, który potrafi rozmawiać i słuchać. Gabinet składa się z osób młodych, ale już doświadczonych, najlepszym przykładem jest tu pięćdziesięcioletni Sławomir Nitras jako minister sportu. Do tego dużo kobiet. Myślę, że to dobrze zrównoważona mieszanka.

Pytana o to, jak przyjęła zaprzysiężenie nowego rządu, radna Platformy Obywatelskiej ze szczecińskiej Rady Miasta Urszula Pańka odpowiedziała:

- Jestem przeszczęśliwa. Podoba mi się premier, wysoko oceniam ministrów. Premierowi Donaldowi Tuskowi udało się połączyć w sumie 11 partii. W rządzie jest dużo kobiet. Bardzo się cieszę, że stworzono ministerstwo równości, na czele którego stanęła Katarzyna Kotula. W rządzie premiera Morawieckiego były osoby często bez doświadczenia, różni Misiewicze, a w gabinecie premiera Tuska są osoby merytoryczne, do tego koncyliacyjne.

O ocenę nowego rządu poprosiliśmy także reprezentantów prawicy.

- To rząd beznadziei - kwituje Rafał Niburski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim. - W exposé premiera Tuska nie było żadnych konkretów, on tylko atakował PiS. Wyborcom, którzy dali władzę koalicji, chyba nie o to chodziło. Najwidoczniej jednak Donald Tusk nie potrafi inaczej. W porównaniu z exposé premiera Mateusza Morawieckiego wystąpienie Donalda Tuska wypadło fatalnie. Mateusz Morawiecki mówił o konkretach: konkretnych planach na przyszłość, konkretnych osiągnięciach, a także o niedociągnięciach, które zdarzają się każdemu rządowi. A u Donalda Tuska tylko atak, atak, atak. ©℗ Alan Sasinowski

