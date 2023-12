Nitras, Wieczorek i Kotula zostali ministrami w rządzie Donalda Tuska

We wtorek premier Donald Tusk przedstawił swój rząd. Weszli do niego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowej Lewicy. Wśród ministrów znalazło się troje polityków z naszego regionu: Sławomir Nitras, Dariusz Wieczorek oraz Katarzyna Kotula.

Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej został ministrem sportu i turystyki. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków tej partii w Szczecinie. W wielkiej polityce jest od 2005 roku. Od tamtej pory zasiada albo w Sejmie, albo w europarlamencie.

Dariusz Wieczorek objął funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To szef struktur Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim. W Sejmie zasiada od 2019 roku. Wcześniej był m.in. wiceprezydentem Szczecina i radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Katarzyna Kotula została ministrem do spraw równości. W tegorocznych wyborach startowała do Sejmu z okręgu gdańskiego, ale związana jest z naszym regionem. Pochodzi z Gryfina, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy na Pomorzu Zachodnim.

A oto obsada pozostałych resortów. Władysław Kosiniak-Kamysz to wicepremier i minister obrony narodowej, Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji, Adam Bodnar - minister sprawiedliwości, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej, Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych, Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Andrzej Domański - minister finansów, Marzena Czarnecka - minister przemysłu, Borys Budka - minister aktywów państwowych, Barbara Nowacka - minister edukacji, Izabela Leszczyna - minister zdrowia, Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii, Dariusz Klimczak - minister infrastruktury, Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi, Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny i polityki społecznej, Marzena Okła-Drewnowicz - minister do spraw polityki senioralnej, Agnieszka Buczyńska - minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Szefem kancelarii premiera został Jan Grabiec. ©℗

(as)