Coraz mniej czasu na głosowanie. Do wydania 20 milionów

Niecały tydzień pozostał mieszkańcom miasta, by zagłosować na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania na społeczne i lokalne inicjatywy jest 20 milionów złotych.

Dotychczas na zgłoszone projekty do SBO 2026 oddano łącznie blisko 50 000 głosów. Każdy głos się liczy. Szczecinianie mogą głosować na 114 projektów, a wśród nich na 94 projekty lokalne oraz 20 projektów ogólnomiejskich.

Tegoroczna wysokość środków, które zostały przekazane do zadysponowania w ramach budżetu obywatelskiego, jest o ponad 2 miliony złotych wyższa niż wymagane ustawą minimum. 80 proc. puli dostępnych środków, czyli 16 milionów złotych, zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 20 proc. na projekty ogólnomiejskie, które w tym roku powróciły do budżetu obywatelskiego.

Głosowanie potrwa do środy 3 grudnia 2025 r. do godz. 15.30.

W tegorocznej edycji SBO każdy mieszkaniec Szczecina może oddać łącznie 3 głosy - jeden na projekt ogólnomiejski i dwa na projekty lokalne (z zastrzeżeniem, że nie można oddać dwóch głosów na ten sam projekt).

- Wszystkie głosy należy wykorzystać podczas jednego głosowania, ponieważ system nie przewiduje możliwości rozłożenia tego procesu na kilka tur czy też zmienienia podjętych przez nas decyzji - tłumaczy Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego magistratu.

Głosować można poprzez stronę www.sbo.szczecin.eu. lub za pomocą asystentów w specjalnie utworzonych punktach do głosowania: w siedzibie Fundacji MOŻESZ (ul. Anieli Krzywoń 10, lokal nr 2), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17; w Urzędzie Miasta (pokój nr 335 O, 3 piętro, wejście od ul. Odrowąża, w godzinach pracy urzędu); w Filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu (pokój nr 23 oraz pokój nr 28 w godzinach pracy filii).



Aby oddać ważny głos, wystarczy być mieszkańcem Szczecina i nie trzeba być zameldowanym. Mieszkańcy mogą również skorzystać z pomocy pracowników fundacji MOŻESZ, która w tym roku prowadzi Akademię SBO.

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 434 633 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (akademiasbo@fundacjamozesz.org).

Więcej informacji: www.sbo.szczecin.eu.©℗

