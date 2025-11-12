Rusza głosowanie w SBO. Decydujemy o 20 milionach

Dzisiaj, 12 listopada o godzinie 12 rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznym SBO. Swoje głosy szczecinianie będą mogli oddawać do 3 grudnia do godz. 15.30.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Gminy Miasto Szczecin, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Szczecina, zarówno poprzez złożenie własnego projektu, jak i oddanie głosu na projekty innych mieszkańców.

W tegorocznej edycji SBO 2026 skierowanych do głosowania jest 114 projektów – w tym 20 ogólnomiejskich i 94 lokalne.

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wejść na stronę internetową Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL), a następnie potwierdzić swój głos kodem SMS, który przyjdzie na telefon. Głosowanie jest bezpłatne.

Każdy może oddać trzy głosy: 1 na projekt ogólnomiejski i 2 na projekty lokalne, ale nie można oddać dwóch głosów na ten sam projekt lokalny.

Oddać głos można będzie również za pomocą asystenta w punktach do głosowania: w Fundacji MOŻESZ, lokal 2 – Anieli Krzywoń 10 (zielona kamienica naprzeciwko ceglanego kościoła) poniedziałek-piątek, 10-17, w Urzędzie Miasta w pokoju 335 O (3 piętro, wejście od ul. Odrowąża) w godzinach pracy urzędu oraz w Filii UM przy ul. Rydla w pokoju 23 oraz w pokoju 28 w godzinach pracy urzędu.

Pula środków na projekty SBO 2026 wynosi 20 mln zł, z czego 20 proc. czyli 4 mln złotych przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 80 proc. czyli 16 mln złotych przeznaczono na projekty lokalne.

