Szczecinianie wsparli zwierzaki

Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Szczecinie zorganizowało charytatywną imprezę, z której dochód przeznaczony był dla ich podopiecznych. Osoby, którym nie jest obojętny los psów i kotów, mogły kupić gadżety TOZ-u oraz wyroby rękodzielnicze. Były też zbierane dary dla psów i kotów. Kto był zainteresowany przygarnięciem zwierzaka, mógł liczyć na informacje na temat tego, jak przygotować rodzinę do przyjęcia nowego domownika pod dach. O psach i kotach, które nie mają własnego domu, warto pamiętać nie tylko w Mikołajki i Boże Narodzenie. Ostatecznie to one są najbardziej niewinne. ©℗

(as)