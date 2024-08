Szczecin mniej przyjazny kierowcom

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Szczecin spadł w rankingu miast przyjaznym kierowcom. W zestawieniu portalu oponeo.pl i aplikacji Yanosik stolica Pomorza Zachodniego zajęła czwartą lokatę. To spadek o jedną pozycję względem zeszłego roku. Na pierwszym miejscu już trzeci raz z rzędu uplasował się Gdańsk.

Jak co roku dziewiętnaście miast podzielono na dwie grupy – powyżej oraz poniżej 300 tys. mieszkańców. Następnie porównano dane zebrane w ośmiu kategoriach. Autorzy zestawienia przyjrzeli się średnim prędkościom jazdy, liczbie zgłoszonych kolizji, funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, liczbie stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz dostępności wypożyczalni samochodów – tzw. carsharingu. Pod uwagę wzięto także kwestie związane z kosztami utrzymania samochodu, w tym średnie ceny paliw i wymiany opon. Sprawdzono również, gdzie kierowcom proponowano najtańsze oferty OC.

Tanie parkowanie, niska liczba kolizji oraz stosunkowo gęsta sieć stacji ładowania aut elektrycznych nie wystarczyły, aby Szczecin obronił zeszłoroczne miejsce na podium. Decydujące znaczenie miały te nieco słabsze strony. Autorzy rankingu zaliczyli do nich ceny paliw, ubezpieczenia OC i usługi wymiany opon, a także średnią prędkość poruszania się w centrum, najniższą w porównaniu z innymi miastami liczącymi powyżej 300 tys. mieszkańców.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją Rankingu, w grupie największych polskich miast doszło do niewielkich zmian na podium. Lider pozostał ten sam – Gdańsk już po raz trzeci z rzędu zajął pierwsze miejsce, zyskując zdecydowaną przewagę punktową. Przesądził o tym fakt, że miasto to wypadło dobrze lub bardzo dobrze we wszystkich analizowanych kategoriach. Pozycje druga i trzecia należą do Bydgoszczy i Krakowa.

Niemal najniższą notę uzyskał Poznań. Gorzej poradził sobie jedynie Wrocław, co powtórzyło się już po raz trzeci.

(CK)