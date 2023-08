Indeks Zdrowych Miast. Świnoujście liderem w przestrzeni

Choć dla wielu osób może to być zaskoczenie, miasto, które oferuje mieszkańcom najbardziej zrównoważoną przestrzeń do życia, znajduje się w naszym regionie. To Świnoujście, które w zestawieniu wyprzedziło Chorzów i Rybnik.

Tak wynika z Indeksu Zdrowych Miast przygotowanego przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji GAP i Grupy LUX MED. W badaniu uwzględniono 66 miast na prawach powiatu. Pod uwagę wzięto m.in. długość dróg rowerowych na 100 km kw, udział parków i terenów zieleni osiedlowej w przestrzeni miejskiej czy wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W ogólnym rankingu nadmorski kurort także wypadł nieźle.

- Tworząc Indeks Zdrowych Miast zależało nam, by pokazać, że w procesie projektowania i rozwijania miast samorządy powinny brać pod uwagę nie tylko aspekty estetyczne i funkcjonalne, ale również zdrowotne. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywności fizycznej, dostępowi do zieleni, poprawie jakości powietrza oraz zapewnienie w tym celu odpowiedniej infrastruktury może znacząco wpłynąć na jakość życia mieszkańców. Takie zarządzanie przyczynia się do

