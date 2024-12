Szczecin ma budżet na niepewne czasy

– Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko będą mrożone. Jak my wygramy kolejne wybory, to pieniądze zostaną odmrożone – tak w radiu Zet deklarował Trzaskowski.

Polski ład czyli wał to strata finansowa dla Szczecina za ostatnie lata na poziomie około 700-800mln co potwierdzają władze miasta i radni .

Formalnie przyjdzie 6 sierpnia i przepis konstytucji mówi jasno, że w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta jego rolę przejmuję marszałek Sejmu, a z drugiej strony przepis Kodeksu Wyborczego, że jeżeli marszałek przejmuje rolę, to w ciągu 14 dni ma rozpisać nowe wybory, ale do tego czasu może zmienić ustawę [o Sądzie Najwyższym]". I tutaj znów rodzi się pytanie - idąc tym tokiem rozumowania, dlaczego parlament wygląda dziś tak jak wygląda? Skoro wyniki parlamentarnych zatwierdziła izba SN?

Podwyżki dajcie tym co chcieli fabrykę wody za 270 milionów.Niech spłacają to wodne gówno.

@Romianowski

2024-12-18 16:06:25

Dlatego, że jak lewactwo nie rządzi, to wymyśla banialuki o praworządności, szkoda ze nie widzą tego co bodnarowcy z platformistami wyczyniają. UE jest największym możliwym rakiem, a Platforma i też Pis to najgorsze co Polacy mogą wybierać przy urnach. Tylko Prawica!