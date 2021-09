Sesja Rady Miasta Szczecina. Dominika Jackowski nie straci mandatu

Szczecińscy radni po wakacyjnej przerwie wrócili do pracy. Wtorkowa sesja rady miasta po raz kolejny odbyła się w trybie zdalnym. Nie brakowało tematów do dyskusji. Radni pochylili się nad wieloma uchwałami oraz nad zmianami w budżecie miasta. Emocji nie brakowało podczas dyskusji nad sprawą podpisania przez radną Dominikę Jackowski umowy z Miastem na organizację imprezy kulturalnej "Urban Art Szczecin 2021".

Sesje rozpoczęły podziękowania za wszystkie lata pracy dla Zbigniewa Niecikowskiego wieloletniego dyrektora szczecińskiego Teatru Lalek "Pleciuga", który zdecydował się zakończyć swoją misję.

- Dziękuje wszystkim za znakomitą współpracę - mówił Zbigniew Niecikowski. - Dziękuję miastu za troskę o teatr. Były to wspaniałe chwile. Do zobaczenia.

Minutą ciszy radni uczcili byłego zastępcę prezydenta Szczecina Mariusza Kądziołkę, który zmarł nagle w lipcu br. w wieku 47 lat. Samorządowiec był związany z grodem Gryfa przez prawie całe życie.

Sprawa umowy Dominiki Jackowski

Radni zajęli się też sprawą podpisania przez Dominikę Jackowski umowy z Miastem na organizację imprezy kulturalnej "Urban Art Szczecin 2021". Zachodniopomorski wojewoda zwrócił się do rady miasta z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy. Chodzi o przepis według którego "radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności". Umowa opiewała na 50 tys. zł wsparcia od miasta na imprezę. Konsekwencją naruszenia powyższego przepisu miałoby być wygaśnięcie mandatu radnego.

- W moim odczuciu oraz mojego mecenasa, absolutnie nie naruszyłam ustawy o samorządzie gminnym - mówiła Dominika Jackowski. - Inicjatywa lokalna jest szczególnym narzędziem. Zanim podpisałam umowę z miastem opinia prawna była przygotowana przez urząd czy radni mogą występować w takiej inicjatywie i odpowiedź była pozytywna. Nie naruszyłam ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ nie prowadzę działalności gospodarczej w oparciu o tę umowę.

Wcześniej radna z Koalicji Obywatelskiej w swoim oświadczeniu napisała, że "nie pobiera wynagrodzenia, nie świadczy usług, nie dostarcza materiałów. Nie jest również podwykonawcą żadnego z podmiotów, z którymi zawarto umowy w związku z organizacją wydarzenia".

W opinii mecenas Joanny Martyniuk-Plachy, "niefortunne stało się podpisanie umowy, natomiast nie zwiera ona cech działalności gospodarczej".

- Dla mnie w sposób jednoznaczny radna Jackowski ustawy nie naruszyła - dodawał radny Łukasz Tyszler z KO.

Większość za utrzymaniem przez radną mandatu

Wyjaśnienia Dominiki Jackowski, nie przekonywały radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem radni nie powinni zajmować się tego typu inicjatywami.

- Jak mamy oceniać kwestie formalne tej umowy, skoro nie wiemy do jakich podmiotów te pieniądze zostały skierowane. Sprawa budzi spore wątpliwości. - podkreślała Agnieszka Kurzawa z PiS. - Uważamy, że takie sytuacje mogą podważać zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego. Rzetelność i uczciwość sprawowania obowiązków budzi wątpliwości mieszkańców. Chcielibyśmy szczegółowo poznać, co kryje się pod kwotą 50 tysięcy złotych.

- Całą dokumentacje zgromadzimy i przekażemy do wydziału kultury, będzie ona skompletowana na dniach - zapowiedziała Dominika Jackowski. - Dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w to wydarzenie. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Szczecin ponownie może wrócić na mapę street artu i konkurować z innymi miastami.

Rada miasta przyjęła wyjaśnienia Dominiki Jackowski. W ocenie większości radnych, nie ma powodów by wygaszać jej mandat. Za takim stanowiskiem głosowało 19 radnych z Bezpartyjnych i KO, natomiast przeciwko było 9 radnych z PiS. ©℗

(KK)