Szczecin ma budżet na czas kryzysu

Radni szczecińskiej Rady Miasta uchwalili projekt budżetu miasta na przyszły rok. Co do tego, że jest to kryzysowy budżet, sporów nie było. Kontrowersje polegały na czymś innym. Prezydent Piotr Krzystek, radni prezydenckiego klubu Koalicji Samorządowej oraz klubu Koalicji Obywatelskiej uważają, że w trudnym czasie finanse miasta zostały ułożone w sposób optymalny, a oszczędności w mieszkańców uderzają w minimalnym stopniu. Z kolei opozycyjny w Radzie Miasta Szczecin klub Prawa i Sprawiedliwości, który głosował przeciwko uchwale, jest przekonany, że włodarze miasta powinni rozpocząć oszczędności od siebie.

Samorządom grozi utrata płynności finansowej?

Planowany dochód miasta w przyszłym roku: 3.098.771.319 zł. Wydatki: 3.293.966.116 zł. Deficyt: 195.194.797 zł. Oszczędności są konieczne. Oznacza to cięcia mniej istotne - jak wyłączenie iluminacji miejskich obiektów czy ograniczenie temperatury w magistracie do 19 st. C - oraz bardzo ważne, jak rezygnacja z przebudowy ulic czy kąpielisk. Będzie też mniej pieniędzy na kulturę.

- To budżet głębokiego kryzysu finansów publicznych - ocenił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Mimo rosnącej inflacji, wzrostu kosztów energii, niestety środki, jakie otrzymujemy od rządu, są niewystarczające, są niższe od tych z 2022 roku. To oznacza konkretne cięcia w budżecie, to oznacza ograniczenie prowadzonych inwestycji, to oznacza, że w przyszłości będzie gorzej. To dotyczy wszystkich samorządów, szczególnie zaś miast na prawach powiatu, czyli największych aglomeracji w Polsce. Musieliśmy się z tym zderzyć.

Piotr Krzystek uważa, że samorządy powinny dostawać więcej pieniędzy w ramach podatku PiT - tak jak to było przed zmianami wprowadzonymi przez rząd PiS. To dzięki tym środkom miasto mogło pokrywać bieżące wydatki. W tym roku, jak informuje prezydent, dochody Szczecina z PiT to prawie 700 mln, a w przyszłym roku będzie to 600 mln. Prezydent stwierdził, że zaplanowane oszczędności są możliwie łagodne dla mieszkańców - natomiast, jego zdaniem, w nowej sytuacji ekonomicznej nie ma mowy o myśleniu o rozwoju, o nowych inwestycjach.

- Staraliśmy się tak ustawić wydatki, żeby nie zakłócić rytmu pracy miasta - opowiadał prezydent. - Szczególnie trudno było znaleźć oszczędności w oświacie. Tę sferę dotyka to (oszczędzanie - przypis AS) najmniej. Także pomoc społeczna. Utrzymanie domów pomocy społecznej to realne wydatki. Tam nie było zbędnych kwot, trudno oszczędzać na jedzeniu dla seniorów czy na ogrzewaniu. Natomiast jest sporo cięć w kulturze, w innych działaniach nieobowiązkowych, które miasto realizowało. To smutne, ale liczymy na to, że nastąpi opamiętanie i sytuacja samorządów zostanie korygowana w drugiej części roku, bo bez tego po lipcu, sierpniu przyszłego roku wiele samorządów może tracić płynność finansową. ©℗

Alan Sasinowski

