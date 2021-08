Szczecin Love: znamy pierwszych laureatów

Zakończył się pierwszy etap Szczecin Love. Kadry z Wałów Chrobrego, Jeziora Szmaragdowego i Alei Platanów zostały najwyżej ocenione w miejskim konkursie fotograficznym. Jednak to nie koniec pojedynku na szczecińskie zdjęcia - tegoroczna edycja Szczecin Love potrwa do 23 października.



Konkurs od pierwszej edycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem szczecinian. Przez trzy edycje zmagań na stronę internetową konkursu przesłano ponad dwa tysiące zdjęć ze Szczecinem w roli głównej. Do tej pory oceniali je internauci, dziś najlepsze fotografie wybiera profesjonalne jury: przedstawiciele Urzędu Miasta, Szczecińskiej Agencji Artystycznej oraz Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia. Konkurs podzielono na trzy kategorie: „Zielony Szczecin”, „Z lotu ptaka” oraz „Floating Garden”.

Znamy zwycięzców pierwszego etapu, który trwał do 23 sierpnia. W kategorii „Zielony Szczecin” wygrała pani Magdalena, która sfotografowała aleję platanów na Jasnych Błoniach o zachodzie słońca. Niezwykłe barwy spowitego mgłą Jeziora Szmaragdowego przyczyniły się do zwycięstwa pana Daniela w kategorii „Z lotu ptaka”. Z kolei diabelski młyn Wheel of Szczecin idealnie wpasowany w Wały Chrobrego to dzieło pana Adama, który okazał się najlepszy w kategorii „Floating Garden”.

Wciąż jeszcze szczecinianie - pasjonaci miasta i fotografii - mogą dołączyć do konkursu. Zdjęcia można przesłać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu www.szczecin.love. Na każdym etapie rywalizacji, uczestnicy mogą przesłać kilka różnych ujęć, jednak muszą pamiętać, że nagrodzonym można zostać tylko jeden raz. A nagrody są atrakcyjne: od plecaków fotograficznych i lamp ze statywami po drony.

Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego Szczecin Love potrwa do 23 października br. Ogłoszenie laureatów w konkursie głównym nastąpi kilka dni później. Informacje o konkursie, harmonogram oraz regulamin znajdują się na stronie www.szczecin.love.

(kel)