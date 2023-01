Szczecin gra z Orkiestrą

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze w niemal każdej miejscowości w kraju, ale także w wielu miejscach za granicą, będą grać pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". W Szczecinie największa impreza odbędzie się w "Ogrodach Śródmieście" przy ul. Wielkopolskiej.

Wolontariuszy, którzy w niedzielę będą mogli podróżować szczecińską komunikacją miejską za darmo, spotkamy zapewne wszędzie. Przeróżne atrakcje mniejsze i większe, będą się odbywać w wielu miejscach i sztabach.

W Ogrodach Śródmieście cykl imprez, związanych z 31. Finałem, w rozpocznie się o godz. 13. W programie zaplanowano m.in. spektakle dla najmłodszych, pokazy taneczne, liczne koncerty i pokazy historyczne. Nietypowo i bardzo atrakcyjnie zapowiada się tam (jak zawsze o godz. 20) "Światełko do nieba". W tym roku ma to być miejski polonez z pochodniami, prowadzony przez członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg".

Orkiestra zagra też jak co roku w Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni. Tu moc atrakcji rozpocznie się już o godz. 12.

- W południe wystartuje bieg "Policz się z cukrzycą". Następnie, aż do wieczora, zapraszamy na koncerty, występy i licytacje - zaprasza koordynator akcji Wiktor Głowacki. - Podczas Finału Orkiestry będzie się można też spotkać i porozmawiać z lekarzami ze szpitala w Zdrojach.

Do orkiestrowego grania włącza się też Morskie Centrum Nauki, Każdy, kto do puszki z serduszkiem wrzuci co najmniej 15 zł, będzie mógł wejść na taras MCN i podziwiać panoramę miasta. Grupy liczące maksymalnie 200 osób będą wchodziły rotacyjnie, by jak najwięcej osób skorzystało z atrakcji. Z dachu MCN zabłyśnie też o godz. 20 "Światełko do nieba", ale to, w jakiej formie się odbędzie, organizatorzy zachowują na razie dla siebie.

W ramach orkiestrowych atrakcji na 1. peronie szczecińskiego dworca będzie można od godz. 8 skorzystać z poczęstunku i gorącej herbaty, najlepiej w zamian za datek do puszki. Z kolei o 9.07 zaplanowano wspólne uroczyste odprawienie pociągu do Kołobrzegu, który będzie obsługiwany hybrydowym pociągiem w barwach WOŚP.

WOŚP będzie miała swój sztab również na północy Szczecina. Wydarzenie współtworzą lokalne stowarzyszenia i ich liczni partnerzy - m.in. nadodrzańskie szkoły, przedszkola, MOW, DK Skolwin, firmy. W programie przewidziano m.in.: występy artystyczne, strefę animacji dla dzieci, strefę wystaw, strefę militarna, gastronomiczną, stolik z fantami, Słodki Kącik, strefę ratowników i strefę pojazdów. Organizatorami akcji WOŚP na północy są stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku oraz Hutnik Szczecin. Wydarzenie odbędzie się w godz. 14-17 w obiekcie sportowym Hutnika przy ul. Nehringa 69. ©℗

ToT, aj