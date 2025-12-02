Szansa na dokończenie remontu stadionu

Niewykluczone, że remont kołobrzeskiego stadionu będzie wkrótce kontynuowany. Fot. Artur BAKAJ

Minął termin składania ofert w przetargu na dokończenie modernizacji kołobrzeskiego stadionu piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka. Procedura została ogłoszona po tym, jak poprzedni wykonawca nie był w stanie z powodów finansowych kontynuować zawartej z miastem umowy.

Strony rozstały się za porozumieniem, a wykonawcy naliczono karę umowną wysokości 1,4 mln zł. Ostatecznie firma, która podjęła się zadania, zeszła z placu budowy. Część najważniejszych prac, wśród których znalazła się wymiana murawy i montaż podziemnej instalacji służącej do jej ogrzewania, została na szczęście już wykonana. Zadanie przewidywało jednak także montaż i uruchomienie kontenerowego węzła cieplnego, budowę nowego ogrodzenia, wykonanie wzmocnionej osłony sektora gości, modernizację stanowisk dla komentatorów sportowych, przebudowę głównej stacji transformatorowej, montaż instalacji fotowoltaicznej i uzupełnienie oświetlenia boiska. To właśnie z uwagi na konieczność dokończenia prac w wyżej przedstawionym zakresie miasto ogłosiło kolejny przetarg. Oferty podmiotów zainteresowanych przyjęciem zlecenia przyjmowane były do 20 listopada. Na ogłoszenie odpowiedział tylko jeden podmiot, a konkretnie Zakład Projektowo-Montażowy Automatyki Przemysłowej ELTERM Sp. z o.o. z Wrocławia. Oferent oczekuje wynagrodzenia na poziomie 2,24 mln zł. To dobra wiadomość, zważywszy na fakt, że miasto zarezerwowało na dokończenie zadania 2,4 mln zł. Teraz urzędnicy sprawdzają, czy złożona oferta spełnia warunki przetargu i czy nie ma w niej błędów. Jeśli wszystko będzie w porządku, magistrat podpisze umowę z wykonawcą, który na dokończenie inwestycji będzie miał 150 dni. Realizacja zadania jest możliwa dzięki blisko 75-procentowemu dofinansowaniu z Polskiego Ładu. ©℗

