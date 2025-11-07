Kto dokończy prace na kołobrzeskim stadionie?

Pierwszy wykonawca wymienił jedynie murawę na płycie boiska. Fot. Artur BAKAJ

Modernizacja kołobrzeskiego Stadionu im. Sebastiana Karpiniuka wiązała się z wymogami stawianymi pierwszoligowym zespołom piłkarskim i nadziejami na utrzymanie Kotwicy Kołobrzeg w tejże lidze. Prace rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. Niestety, wykonawca nie podołał zadaniu.

Przedsiębiorstwo Hybrid Sport, któremu powierzono zadanie, szybko wymieniło murawę na płycie boiska, zastępując ją mieszanką składającą się z naturalnej i sztucznej trawy. To była najważniejsza część wartej 10,7 mln zł inwestycji. W następnej kolejności zaplanowano dostosowanie obiektu do potrzeb transmisji telewizyjnych realizowanych na żywo. Miały pojawić się stanowiska dla kamerzystów, studio TV, kabiny komentatorów oraz reżyserka. Projekt zakładał także uzupełnienie oświetlenia boiska. Planowano również zamontowanie urządzeń podtrzymujących napięcie w przypadku jego zaniku oraz paneli fotowoltaicznych nad jedną z trybun. Zakładano także powiększenie strefy buforowej pomiędzy strefą gospodarzy i gości. Poza wymianą murawy i częściowym montażu systemu jej podgrzewania, nic jednak z tego nie wyszło.

Wykonawca nie podołał zadaniu i w styczniu złożył w magistracie wniosek o rozwiązanie umowy z przyczyn organizacyjnych i technicznych leżących po jego stronie. W tej sytuacji miasto przyjęło rezygnację, domagając się od przedsiębiorstwa kar umownych. Niezależnie od finalnego skutku naliczenia kar, urzędnicy ogłosili nowy przetarg na dokończenie modernizacji. Ponieważ Kotwica Kołobrzeg nie gra już w pierwszej lidze, postanowiono nieco ograniczyć zakres robót. Konieczne jednak pozostaje uruchomienie systemu podgrzewania murawy, co przekłada się na dokończenie prac w węźle cieplnym. Wzmocnione mają zostać również ogrodzenia sekcji gości. Zmodernizowane zostaną stanowiska dla komentatorów, oświetlenie, powstanie stanowisko dla zespołu medycznego oraz wymieniona będzie rozdzielnica w stacji transformatorowej zasilającej obiekt.

Miasto czeka na oferty potencjalnych wykonawców do 20 listopada. Wybrany podmiot, z którym do 19 grudnia ma zostać podpisana stosowna umowa, będzie miał 150 dni na dokończenie robót. Kołobrzescy kibice mają nadzieję, że pojawią się chętni, którzy zechcą dokończyć rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację. ©℗

(pw)

