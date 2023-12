Szampańska noc, czyli bez huku petard i fajerweków

„Nie wydawajcie pieniędzy na petardy i fajerwerki. Nie przepalajcie swoich ciężko zarobionych pieniędzy na huk. Lepiej zastanówcie się dwa razy i pieniądze przeznaczcie na karmę dla zwierząt w schronisku. Jest ich coraz więcej, więc każdy worek karmy jest na wagę złota" - apelują szczecińscy Zieloni (od lewej): Jagoda Żyłkowska z psem Fosilem na rękach, Przemysław Słowik i Andrzej Radziwinowicz.

Huk petard i wystrzały fajerwerków to dla ludzi - bywa - niebezpieczna zabawa. Gdy dla zwierząt… to istny koszmar sylwestrowej nocy. Dlatego szczecińscy Zieloni przekonują: „Zamiast fajerwerków, pomóż zwierzakom w schronisku".

„Życzymy nocy w szampańskim nastroju. Za to bez fajerwerków. Wystrzały i huk petard mogą być bardzo niebezpieczne dla naszych pupili. Ale nie tylko. Również dla wolno żyjących zwierząt. Także tych zamkniętych w schronisku" - przekonywali przedstawiciele szczecińskich Zielonych podczas konferencji zorganizowanej w piątek (29 grudnia), przy nowej siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Zwierzęcy Zakątek 1).

W trosce o naszych „braci mniejszych" Zieloni złożyli w Sejmie projekt ustawy, zakazującej wystrzeliwania petard i fajerwerków m.in. także na terenach prywatnych. Było to jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu, więc projekt - jak większość inicjatyw zmierzających do poprawy dobrostanu i jakości życia zwierząt, także tych gospodarskich - trafił za sprawą PiS do tzw. sejmowej zamrażarki.

Co na sylwestra proponują Zieloni?

- W wielu miastach ogranicza się w miejscach publicznych stosowanie petard i fajerwerków. Szczecin również od pewnego czasu rezygnuje z nich w trakcie miejskiego sylwestra. Ale możemy pójść o krok dalej. Przykładem Wrocławia, który nie tylko nie używa fajerwerków podczas miejskich imprez, ale również nie wydzierżawia stoisk pod sprzedaż tego rodzaju asortymentu - uważa Jagoda Żyłkowska z Rady Osiedla Stare Miasto.

Dla zwierząt huk petard i fajerwerków jest przerażający. Boją się, więc paraliżuje je strach: drżą im mięśnie, szybciej bije serce. Są skołowane, więc krążą w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Jedne huk petard doprowadza do wymiotów. U innych prowokuje agresję.

- Świat idzie do przodu, a jednak niektórym z nas sylwester wciąż musi się kojarzyć z hukiem petard i wystrzałami fajerwerków. Cała ta barbarzyńska forma świętowania powinna być zabroniona. Ponieważ wpływa na dyskomfort innych uczestników zabawy, jak również zwierząt. Powinna być zakazana także dlatego, że zagraża bezpieczeństwu innych mieszkańców - mówi radny Andrzej Radziwinowicz. - Co roku słyszymy o smutnych statystykach: poszkodowanych w następstwie wybuchu petard i fajerwerków. Słyszymy o oderwanych palcach, poparzeniach, oderwanych kończynach. Tylko w ubiegłym roku w sylwestra odnotowano w naszym kraju 700 pożarów, w których zginęły dwie osoby. Jak więc widać, petardy i fajerwerki w rękach amatorów mogą doprowadzać do nieszczęść: kalectwa, a pośrednio także śmierci. Dlatego apelujemy do mieszkańców Szczecina: nie kupujcie fajerwerków, nie strzelajcie w sylwestra i Nowy Rok. Bawmy się, cieszmy sylwestrem bez huku petard. Niech jedynym wystrzałami tej nocy będą korki szampanów.

Zamiast fajerwerków karma dla schroniska

Zieloni proponują, aby pieniądze dotychczas przepalane w fajerwerki spożytkować w inny, szlachetny sposób: na zakup karmy dla zwierząt z przytuliska.

- Nie potrzebujemy petard i fajerwerków, nie potrzebujemy huku i wystrzałów, żeby dobrze się bawić: świętować i przywitać Nowy Rok. Zamiast kupować petardy, lepiej nakarmić bezdomne zwierzęta. Schronisko jest gotowe przyjąć każdą ilość karmy: suchej i mokrej - przekonuje radny Przemysław Słowik.

Można też - nie wychodząc z domu - wesprzeć internetową zbiórkę ph. „Paka dla Kociaka", dedykowaną schroniskowym rezydentom, którą szczecińscy Zieloni zainicjowali na platformie pomocowej „zrzutka.pl". Do tej pory wsparły ją 44 osoby na kwotę ponad 3 tys. zł. Podczas gdy cel zbiórki został ustalony na poziomie 5 tys. złotych. ©℗

A. NALEWAJKO