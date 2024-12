Szaleńczy, pijacki rajd ulicami Stargardu. Na siedzeniu wiozła 4-letnią córeczkę

Ile razy to słyszymy konfiskata samochodu , sądowy zakaz prowadzenia samochodu itd . Nic z tego nie ma i nie będzie przy takiej litości , nic nie robienia . Uśmiechacie się ?

Do Yarpen Zigrin

ZST wszystko w temacie. Często jeżdżę "10" i kultura jazdy kierowców ZST, ZCH to dramat. Absolutny brak wyobraźni, typowe buractwo, dresy w BMW

Zdecydowana większość kierowców to mężczyźni, dlatego oni powodują więcej wypadków . Ale trzeba też przyznać, że kobiety jeżdżą ostrożniej, rzadziej przekraczają też prędkość i nie tak często jak panowie wsiadają za kierownicę na podwójnym gazie.Uśmiechasz się ?

Do Drajwer

Sprawiedliwość

2024-12-31 13:14:33

Gdyby była żoną Kalisza to sąd byłby nadzwyczajnie łagodny. A jezeli to zwykła przeciętna Kowalska to wyrok będzie surowy .