„Szepcze" przy biurze obsługi klienta w Stargardzie

Wyjątkowa szopka z zabytkami znajduje się w stargardzkim urzędzie. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Petenci Urzędu Miejskiego w Stargardzie mogą podziwiać dzieło młodych, zdolnych z Młodzieżowego Domu Kultury.

W Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie tuż przy biurze obsługi klienta tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia ustawiono świąteczno-noworoczną szopkę. Wykonali ją uczestnicy Pracowni Ceramiki i Rzeźby z Młodzieżowego Domu Kultury. Prowadzi ją Teresa Babińska. Każdego roku dzieło uzdolnionych uczestników pracowni jest wzbogacane o nowe elementy. W tym roku to miniatura Wieży Ciśnień i kościoła św. Ducha. Centralnym punktem, jak zawsze, jest rzeźba Bramy Młyńskiej. Przy każdym elemencie szopki są aniołki i baranki.

– Taka szopka to doskonały sposób na podkreślenie lokalnego dziedzictwa, które łączy historię z kreatywnością młodego pokolenia – wyjaśnia Teresa Babińska. – Ideą szepczącej szopki w swej istocie jest ideą podzielnej miłości. „Szept” odnosi się do tajemnicy słów, jakie wypowiadają dzieci, przynosząc do szopki samodzielnie wykonane baranki i aniołki. Barankom powierzają tajemnicę, czego chciałyby najbardziej dla siebie, a aniołkom – czego chciałyby najbardziej dla tych, których kochają szczególnie, którzy są dla nich bardzo ważni.

Szopkę można oglądać w godz. 8-18. Inną, z figurkami zwierząt ustawiono w Sali kominkowej Młodzieżowego Domu Kultury. ©℗

(w)