Sytuacja pogodowa po opadach marznącego deszczu w regionie

Fot. ZUW

120 kolizji odnotowanych przez policję, 9 interwencji strażaków o charakterze atmosferycznym i 32 wyjazdy pogotowia do osób z urazami – to bilans z ostatnich godzin na Pomorzu Zachodnim po kolejnych opadach marznącego deszczu. Raporty od służb i starostów odebrali w piątek wicewojewodowie zachodniopomorscy Bartosz Brożyński i Dawid Krystek. Przekazali je następnie ministrowi Wiesławowi Szczepańskiemu podczas wideospotkania MSWiA.

Jak informuje Centrum Prasowe Wojewody, sytuacja po trudnych warunkach pogodowych w województwie zachodniopomorskim się stabilizuje. Drogi są przejezdne, nigdzie nie ma utrudnień. W gorszym stanie są chodniki, ale kolejne trakty są sukcesywnie posypywane piachem. Nie ma utrudnień z komunikacją miejską z powodu oblodzenia w Szczecinie, Koszalinie ani Świnoujściu. Pociągi z regionu wyjeżdżają zgodnie z rozkładami, składy jadące na Pomorze Zachodnie z innych części kraju mogą mieć opóźnienia.

Nie ma utrudnień ani opóźnień lotów na lotnisku Szczecin-Goleniów. W ogrzewalniach i noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności wciąż jest blisko 200 wolnych miejsc.

Zgodnie z prognozami IMGW do najbliższej niedzieli w województwie mogą pojawiać się marznące opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Dodatkowo od soboty miejscami spodziewać się możemy opadów śniegu. Aura nie będzie już tak mroźna, temperatury oscylować mają w granicach od -2 do 1 stopnia Celsjusza.

- Niezmiennie apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach – mówi wicewojewoda Bartosz Brożyński. – Uważajmy na siebie, nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, zwracajmy uwagę na osoby w kryzysie bezdomności i troszczmy się o zwierzęta.

Należy śledzić aktualne ostrzeżenia służb, IMGW, RCB i w aplikacji RSO. W przypadku zauważenia osoby bezdomnej, potrzebującej pomocy, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Cały czas dostępna jest też infolinia uruchomiona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 800 170 010, gdzie uzyskamy informacje o miejscach w naszym województwie, w których osoby bezdomne znajdą pomoc.

(K)

