Służby gotowe na czas kryzysu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zapewnia, że służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie są gotowe na nadchodzące, trudne warunki pogodowe. Fot. Dariusz GORAJSKI

Samorządy, służby, inspekcje i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie podejmują wzmożone działania mające zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec tragicznym skutkom gołoledzi. Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW od nocy ze środy na czwartek aż do piątku wieczorem możliwe są w naszym województwie kolejne opady marznącego deszczu.

W województwie zachodniopomorskim wciąż utrzymują się mrozy. W najbliższych dniach na terenie całego Pomorza Zachodniego prognozowane są także marznące opady deszczu, które mogą powodować groźne oblodzenia na drogach i chodnikach.

W związku z niepokojącymi prognozami we wtorek 3 lutego wicewojewodowie zachodniopomorscy Bartosz Brożyński i Dawid Krystek zwołali Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ponadto odbyło się również w tej samej sprawie spotkanie online ze starostami z regionu.

- Przyjąłem raporty dotyczące planowanych w najbliższych dniach działań - mówi wicewojewoda Bartosz Brożyński. - Omówiliśmy też najważniejsze kwestie dotyczące m.in. właściwego przygotowania dróg i chodników, zapewnienia miejsca w szpitalach dla pacjentów z urazami oraz przygotowania miejsc w ogrzewalniach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

W środę 4 stycznia rano odbyła się także wideokonferencja poświęcona sytuacji meteorologicznej w kraju, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów.

W najbliższych dniach ze względu na niskie temperatury wciąż otwarte będą dworce kolejowe i autobusowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie stale prowadzi akcję zimową.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zapewnia, że jeszcze przed wystąpieniem marznących opadów zostanie wykonany posyp profilaktyczny dróg, aby przygotować nawierzchnie i ułatwić zwalczanie śliskości.

Sprzęt będzie pracował w miarę potrzeb, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja - w trybie ciągłym. Zgromadzono w tym celu 12 tysięcy ton soli drogowej i 650 ton chlorków magnezu i wapnia. Aktualnie wszystkie drogi w regionie są czarne i przejezdne.

W noclegowniach i ogrzewalniach w regionie wciąż jest ok. 200 wolnych miejsc dla osób w kryzysie bezdomności.

W związku ze wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów kończyn w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie do odwołania wstrzymano przyjęcia planowe. Pacjenci na SORach w województwie przyjmowani są normalnie i uzyskują niezbędną pomoc.

Wszystkie pociągi PKP jeżdżą w komplecie zgodnie z rozkładami jazdy. Nigdzie nie ma przerw w dostawie energii. Ze względu na złe warunki atmosferyczne do odwołania zawieszona jest akcja lodołamania na Odrze.

Wicewojewoda zapewnia, że służby są przygotowane na nadchodzącą sytuację meteorologiczną, apeluje jednocześnie do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

- Wszystkie służby są w gotowości, zaczną działać jeszcze zanim rozpoczną się opady marznącego deszczu, tak aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo - mówi Bartosz Brożyński. - Proszę jednak samych mieszkańców, aby oni także zachowali czujność, śledzili na bieżąco komunikaty zarówno służb, jak i RCB, IMGW czy w aplikacji RSO. Zadbajmy o siebie, pomagajmy potrzebującym, zapewnijmy schronienie zwierzętom, a jeśli warunki będą naprawdę trudne, pozostańmy w domu do czasu, aż sytuacja będzie stabilna. ©℗

(aj)

