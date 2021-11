Zbulwersowany

2021-11-29 18:53:37

Ciągle słyszę od Zielonych i Różowych i innych a także od Strajku Klimatycznego i Grety Thunberg że jest ocieplenie klimatu. No jak może być ocieplenie klimatu skoro ma być oblodzenie?! Czy oblodzenie z początkiem grudnia w naszej strefie jest anomalią klimatyczną? Przecież to bujda z tym ociepleniem klimatu. Gdyby było ocieplenie klimatu to chodzilibyśmy lekko ubrani jak na Majorce albo na Kanarach. A chodzimy ubrani jak na Wyspie Puckiej