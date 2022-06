Synoptycy z IMGW ostrzegają przed dzisiejszymi (1 czerwca) groźnymi zjawiskami pogodowymi. Od godziny 15 do ok. godz. 20 w całym regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (od 15 mm do 25 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Stopień zagrożenia określono na 1.

(rj)