Burze i grad w Zachodniopomorskiem. Spokojniej tylko nad morzem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie wydało dziś (20 maja) ostrzeżenie przed silnym wiatrem, ulewami i opadami gradu w niektórych regionach Pomorza Zachodniego. Według synoptyków z IMGW załamanie pogody ma nastąpić w nocy z piątku na sobotę (21 maja).

Niebezpiecznych zjawisk pogodowych powinni spodziewać się mieszkańcy powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, szczecineckiego i wałeckiego. Synoptycy z IMGW informują, że istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się gwałtownych burz z gradem. Porywy wiatru mogą wówczas osiągać do 85 km/h. Burzom będą towarzyszyć obfite opady deszczu - do 25 mm na m kw. Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godzin porannych w sobotę (21 maja). Nieco spokojniej ma być w Szczecinie i Policach. Tu synoptycy spodziewają się głównie silnego wiatru w porywach do 90 km/h. Wichury i burze mają ominąć pas nadmorski.

oprac. (rj)