Sobota, 10 stycznia 2026 r. 
Sylwestrowa awantura z udziałem policjanta

Data publikacji: 10 stycznia 2026 r. 16:30
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2026 r. 18:25
Sylwestrowa awantura z udziałem policjanta
Policja i prokuratura wyjaśniają zdarzenia, do jakich doszło w sylwestrową noc z udziałem jednego z policjantów Komisariatu Szczecin-Śródmieście.  Fot. Dariusz GORAJSKI  

Do awantury i bójki z udziałem funkcjonariusza jednego z komisariatów policji w Szczecinie  (był poza służbą) miało dojść w sylwestrowa noc. Wszczęte zostało postępowanie karne pod nadzorem prokuratury. Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zdarzenia, miało miejsce w nocy z 31 grudnia 2025 na 1 stycznia 2026 roku na terenie Szczecina w lokalu przy al. Niepodległości. O sprawie poinformowały lokalne media. Do sprawy odniosła się policja.

- W związku z interwencją przy al. Niepodległości, w której brał udział funkcjonariusz Komisariatu Szczecin Śródmieście, będący wówczas poza służbą, na miejsce zostały skierowane odpowiednie siły policyjne, które podjęły czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia - przekazała w oświadczeniu Komenda Miejska Policji w Szczecinie. - Informujemy, że w sprawie prowadzone jest postępowanie karne, które pozostaje pod nadzorem prokuratury. Równolegle Komendant Miejski Policji polecił wdrożenie czynności wyjaśniających w zakresie zachowania funkcjonariusza, mających na celu rzetelną i obiektywną ocenę jego postępowania.

Do czasu zakończenia prowadzonych czynności Komendant Miejski Policji w Szczecinie podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych. ©℗

(aj)

Komentarze

kurier codzienny
2026-01-10 16:57:44
gdzie są błyskawice spod hasła nigdy nie zostaniesz sama , kiedy została zgwałcona policjantka.Ktoś je słyszał . Tylko naiwny jak kerwiński może sądzić że to był jedyny incydent na całą Polskę w policji czy w wojsku , gdzie wykorzystywna jest zależność służbowa.Lewica też cicho , może komendantem powinny być też kobiety.
