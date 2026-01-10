Sylwestrowa awantura z udziałem policjanta

Policja i prokuratura wyjaśniają zdarzenia, do jakich doszło w sylwestrową noc z udziałem jednego z policjantów Komisariatu Szczecin-Śródmieście. Fot. Dariusz GORAJSKI

Do awantury i bójki z udziałem funkcjonariusza jednego z komisariatów policji w Szczecinie (był poza służbą) miało dojść w sylwestrowa noc. Wszczęte zostało postępowanie karne pod nadzorem prokuratury. Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zdarzenia, miało miejsce w nocy z 31 grudnia 2025 na 1 stycznia 2026 roku na terenie Szczecina w lokalu przy al. Niepodległości. O sprawie poinformowały lokalne media. Do sprawy odniosła się policja.

- W związku z interwencją przy al. Niepodległości, w której brał udział funkcjonariusz Komisariatu Szczecin Śródmieście, będący wówczas poza służbą, na miejsce zostały skierowane odpowiednie siły policyjne, które podjęły czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia - przekazała w oświadczeniu Komenda Miejska Policji w Szczecinie. - Informujemy, że w sprawie prowadzone jest postępowanie karne, które pozostaje pod nadzorem prokuratury. Równolegle Komendant Miejski Policji polecił wdrożenie czynności wyjaśniających w zakresie zachowania funkcjonariusza, mających na celu rzetelną i obiektywną ocenę jego postępowania.

Do czasu zakończenia prowadzonych czynności Komendant Miejski Policji w Szczecinie podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych. ©℗



