Policja apeluje: Nie bądź obojętny! Zwracaj uwagę na osoby narażone na wychłodzenie

Fot. KWP

W okresie zimowym, gdy na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz w całej Polsce występują ujemne temperatury, szczególną troską obejmowane są osoby w kryzysie bezdomności. Niskie temperatury stanowią dla nich realne zagrożenie życia i zdrowia.

Zachodniopomorscy policjanci prowadzą regularne patrole, zwracając szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, takie jak altanki działkowe, ogródki działkowe, pustostany, klatki schodowe, piwnice, dworce oraz wiaty przystankowe.

Każde takie miejsce jest sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. Policjanci monitorują sytuację, zapewniają pomoc i reagując na sytuacje kryzysowe. Informują o dostępnych formach pomocy — noclegowniach, schroniskach oraz jadłodzielniach. W razie potrzeby wzywana jest pomoc medyczna.

Apelujemy do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego o czujność i reagowanie. Kiedy widzimy osoby, które mogą potrzebować pomocy, nie bójmy się zadzwonić i powiadomić o tym fakcie funkcjonariuszy. Każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia jest dla nas priorytetowym zadaniem. Jeśli zauważą Państwo osobę, która może być narażona na wychłodzenie, prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Na stronie Policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Pamiętajmy — niskie temperatury są niebezpieczne, a szybka reakcja może zapobiec tragedii.

