Sylwester i nadzieje na Nowy Rok. Plany szczecińskich VIP-ów

Zdjęcia: ZUW, Dariusz GORAJSKI, Robert WOJCIECHOWSKI, UM Szczecin, Partia Zieloni, Filharmonia Szczecin, Sebastian Wołosz, Teatr Polski.

Większość na domówkach, prywatkach, choć też w pracy, opiece nad dzieckiem, a nawet dwa piętra pod ziemią – tyle w wielkim skrócie można powiedzieć o planach szczecińskich VIPów na sylwestrową noc. Natomiast ich marzenia, nadzieje i ambicje na przyszły rok są na tyle oryginalne, że wielu mogą zaskoczyć.

Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski:

– W tym roku ze względu na bardzo intensywną pracę i liczne obowiązki związane z pełnionym urzędem, nie mogłem poświęcić wystarczająco dużo czasu rodzinie. Z tego względu Sylwestra postanowiłem spędzić z bliskimi mieszkającymi w Łodzi. Skąd wyruszę do Warszawy, aby wziąć udział w gali otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W Nowy Rok witam z nadzieją, że Polska w dalszym ciągu będzie ważnym partnerem w Unii Europejskiej, a w naszym województwie utworzony zostanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.

Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej i sekretarz w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadający za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową:

– Sylwestra spędzę w gronie rodziny i przyjaciół na domówce po sąsiedzku. Z bliskimi najlepiej witać Nowy Rok. Natomiast co do zamierzeń, powiem tak: końcówka bieżącego roku w kontekście zawodowym była dla mnie naprawdę dobra, więc oby 2025 rok był równie efektywny. Na przyszły rok mamy rekordowo duży budżet na gospodarkę morską i wiele ambitnych projektów do zrealizowania. Z tych najważniejszych dla Szczecina i regionu: na pewno będziemy kontynuowali budowę terminalu kontenerowego w Świnoujściu, rozwijać stocznie – Morską Stocznię Remontową „Gryfia” oraz Stocznię Szczecińską „Wulkan”, podpiszemy umowę na zachodnią obwodnicę Szczecina, a także będziemy realizowali II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia, obwodnicę Kołbaskowa. Natomiast prywatnie, mam nadzieję, że będę mógł więcej czasu poświęcić rodzinie.

Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości:

– Sylwestra spędzę na domówce z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. To w pewnym sensie rodzinna potrzeba, bo po raz pierwszy będzie z nami nasz najmłodszy, zaledwie 7-miesięczny, syn Władziu. Oby przyszły rok był dla nas i Polski lepszy. Bo odchodzący był okresem trudnym, a sytuacja w Polsce jest zła: drożyzna, zwolnienia grupowe itd. Natomiast Nowy Rok to nadzieja na wygraną w wyborach prezydenckich kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego. Zatem przed nami ogrom pracy, więc wszystkim ludziom dobrej woli życzę wytrwałości w walce o prawdę, wspólnotę, o wartości. To od nas zależy nasza przyszłość, czy życzenia i nasze oczekiwania się spełnią – jesteśmy wszak kowalami swojego losu. A tak zwyczajnie, życzę wszystkim zdrowia i lepszego 2025 r.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego:

– Sylwestrowy wieczór tradycyjnie spędzam na tzw. domówkach, z najbliższymi. Powitam Nowy Rok 2025 wspólnie z siostrą, bratem i naszymi rodzinami. Jest to dla nas takie przedłużenie familijnego okresu świątecznego.

W 2025 rok wchodzę, jak wszyscy, z wieloma nadziejami. Zawodowo liczę na dalszy dynamiczny rozwój Pomorza Zachodniego i realizację wszystkich planów zatwierdzonych w budżecie. Politycznie liczę na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach na Prezydenta RP. Polska zasługuje na polityka najwyższego światowego formatu na tym stanowisku, a ten kandydat jest jedynym tego gwarantem. Chciałbym także, aby umęczona wojną Ukraina mogła zaznać pokoju, aby na świecie było więcej harmonii i współpracy, bo jest wystarczająco dużo globalnych problemów, z którymi musimy się zmierzyć jako ludzkość. Prywatnie chciałbym, aby kolejny rok przebiegł w zdrowiu mojej rodziny. Trzymam kciuki za postępy w edukacji córek, a nam życzę nieco więcej czasu na pasje: żagle, rower, odkrywanie pięknych miejsc, których jest mnóstwo na Pomorzu Zachodnim.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina:

– Sylwestra i Nowy Rok przywitam w gronie znajomych poza miastem. To dobra okazja, aby spędzić czas w fajnym towarzystwie i dodatkowo naładować baterie. Co do roku 2025, to raczej wielkich oczekiwań nie mam. Nie będę oryginalny jeśli powiem „oby był lepszy niż 2024”. Mam też swoją małą prywatną listę postanowień, ale wychodzę z założenia, że postanowienia trzeba spełniać, a nie o nich mówić. W szerszym wymiarze dla miasta i mieszkańców – życzyłbym, aby dokonała się tak oczekiwana zmiana sposobu finansowania samorządów. Nowy rząd zrobił już krok w tym kierunku, natomiast potrzebne są dalsze konkrety i zmiany. To zdecydowanie poprawi naszą sytuację i zwiększy możliwość rozwoju Szczecina.

Przemysław Słowik, współprzewodniczący Zielonych oraz radny Szczecina:

– Sylwestra spędzam w gronie znajomych na domówce, bo to zawsze gwarancja dobrej zabawy w kameralnych warunkach. Nowy Rok to nowe wyzwania zawodowe, polityczne, ale też sportowe. Mam w planach zaliczyć kilka pół maratonów i rozpocząć przygodę z nową dyscypliną. Uniwersalnym przesłaniem jest życzenie, aby nadchodzący rok był po prostu lepszy od tego mijającego i z taką myślą rozpoczynam 2025.

Magdalena Wilento, zastępczyni dyrektora Filharmonii Szczecin:

– Sylwestra spędzę w Filharmonii, wśród muzyki i ludzi, którzy ją kochają. To wyjątkowy wieczór, podczas którego otoczeni dźwiękami pięknej muzyki klasycznej celebrujemy nowy początek. Mam nadzieję, że nowy rok dostarczy nam wielu pięknych muzycznych wrażeń, które pozostaną z nami na długie lata, a Filharmonia będzie miejscem otwartym, wypełnionym sztuką i tętniącym życiem.

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku

– Sylwestra spędzę w głębokich zamkowych czeluściach z moim psem Deksterem, który jest niezwykle łagodny i dramatycznie znosi noworoczne wystrzały. Na poziomie minus dwa jest niczym w schronie, czyli cisza i spokój, jakie chcę mu zapewnić w tę noc koszmarną od huku petard. Co do nadziei na przyszły rok: oby kultura w Polsce wreszcie znalazła zrozumienie wśród polityków, czyli aby przestali na niej oszczędzać. Bo już pandemia pokazała, że właśnie dzięki kulturze pozostaliśmy zdrowym społeczeństwem. W kwestii marzeń: chciałbym bardzo, aby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w większym stopniu zainteresowało się Szczecinem. Nie tylko z uwagi na to, co wielkiego w naszej kulturze się dzieje. Ale również pod względem finansowania. Czasem mam wrażenie, że nasze miasto jest tak peryferyjnie traktowane przez Warszawę, że jesteśmy pomijani w sferze dofinansowywania kultury. Nie domagamy się pod tym względem szczególnego, tylko sprawiedliwego traktowania. Natomiast z marzeń prywatnych… Marzy mi się wygranie konkursu na dyrektora Opery na Zamku. To będzie kluczowa dla mnie kwestia, od której będą zależały wszystkie pozostałe z prywatnych zamierzeń.

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie:

– Sylwestrowy wieczór spędzę oczywiście w teatrze. W ostatnim dniu tego roku zaprezentujemy naszym widzom „Rewię Sylwestrową”. Wystąpią aktorzy Teatru Polskiego oraz zaproszeni goście specjalni, choćby Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus i Maciej Pol.

Na najbliższe miesiące nadchodzącego roku mamy bardzo interesujące plany repertuarowe. Do końca tego sezonu artystycznego czeka nas w teatrze kilka premier, kolejne urodziny naszej sceny kabaretowej, czyli Czarnego Kota Rudego oraz wiele innych ważnych wydarzeń.

Życzę wszystkim, aby nadchodzący 2025 rok nie zawiódł tych małych i tych wielkich marzeń. Ale też, by wspierał nas wszystkich w walce o dobro i piękno.

Zebrała Arleta NALEWAJKO