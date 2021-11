Świętujmy naszą niepodległość. 11 listopada wypełniony wydarzeniami

Program szczecińskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest bardzo bogaty. Na 11 listopada zaplanowano uroczystości państwowe, miejskie, marsz, warsztaty, występy artystyczne. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza na plac Szarych Szeregów już o g. 10 – spotkamy tam marszałka Piłsudskiego na kasztance i Hallerczyków, obejrzymy wystawę "Droga do Niepodległości". W siedzibie SAA przy al. Wojska Polskiego 64 będą odbywały się warsztaty dla dzieci od 6 roku życia. Agencja do środy do g. 14 przyjmuje zgłoszenia na adres: sekretariat@saa.pl lub tel: 91 43 195 71. Oficjalna miejska uroczystość rozpocznie się o g. 15 przed popiersiem Piłsudskiego.

W Starej Rzeźni o g. 11:11 odegrany zostanie „Hymn do Bałtyku”, a na Maszcie Kapitanów zawiśnie biało-czerwona flaga. Następny punkt programu to wykład Ludmiły Kopycińskiej pt. „Gen. Haller – zaślubiny z morzem”. Po wykładzie odbędzie się występ wokalnoinstrumentalny harcerzy. W Starej Rzeźni został przygotowany mural Kamili Maślak przedstawiający gen. Hallera.

O godzinie 12.00 przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na Wałach Chrobrego rozpoczną się uroczystości państwowe, czyli wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, meldunek pododziałów, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz defilada pieszych Wojska Polskiego i służb mundurowych. W godzinach 12-16 przy ulicach Szczerbcowej oraz Jarowita zaplanowana została prezentacja sprzętu wojskowego i służb mundurowych. Będzie można zobaczyć m.in. transportery opancerzone Rosomak, haubice Dana, czy moździerz samobieżny Rak, które wystawi 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego zacumuje okręt transportowo-minowy typu „Lublin” z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża (będzie niedostępny dla zwiedzających z powodu obostrzeń epidemicznych).

Centrum Dialogu „Przełomy” na g. 12 zaprasza do swojej siedziby na placu Solidarności na wspólne odśpiewanie hymnu. Potem rozpocznie się akcja „Selfie z Piłsudskim”. Dla zwycięzców – niespodzianki. Plus patriotyczne warsztaty rodzinne (w programie: tworzenie opasek powstańczych, kolorowanki patriotyczne, przełomowe układanki).

Porozumienie Środowisk Patriotycznych po raz jedenasty organizuje Marsz Niepodległości. Pochód wyruszy o g. 12 z placu Solidarności, a punktem docelowym jest plac Szarych Szeregów. PŚP zastrzega, że wydarzenie jest apolityczne, i zaprasza wszystkich szczecinian.

To nie wszystko. Klub Delta przy Racławickiej 10 w czwartek inauguruje trzydniowy Jesienny Turniej Recytatorski "Romantycznie". Start 11 listopada o g. 18. W tym roku nasze miasto odwiedzi 28 recytatorek i recytatorów. Ze względu na to, że rok 2021 został ustanowiony rokiem Cypriana Kamila Norwida, uczestnicy zmagań będą mogli otrzymać nagrodę specjalną za interpretację utworu tego poety. Werdykt zostanie ogłoszony podczas gali finałowej w sobotę, 13 listopada.©℗

Alan Sasinowski