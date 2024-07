Święto funkcjonariuszy. Policjanci wyszli do mieszkańców [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Zachodniopomorscy funkcjonariusze zorganizowali w czwartek Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Główne uroczystości odbywały się w Filharmonii w Szczecinie, ale mundurowi przygotowali też piknik dla mieszkańców.

- Każdy funkcjonariusz rozpoczyna służbę w policji od złożenia ślubowania - mówił komendant wojewódzki policji w Szczecinie insp. Szymon Sędzik. - Słowa roty ślubowania to początek często niełatwej drogi zawodowej, która jest niezwykle ważnym zobowiązaniem wobec społeczeństwa i kraju. Tworzymy formację, której podstawowym zadaniem jest służyć społeczeństwu i stać na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Pomagamy i chronimy. Zachodniopomorscy policjanci każdego dnia składają świadectwo wierności słowom roty ślubowania, każdego dnia ratują ludzkie życie, zatrzymują przestępców, a także stają na straży bezpieczeństwa granicy państwa. Wrażliwość na krzywdę innych oraz gotowość do niesienia pomocy okazują nie tylko podczas pełnienia służby, ale i poza nią. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że w tym roku dziewięciu naszych kolegów zostało odznaczonych Medalem imienia podkomisarza policji Andrzeja Struja, który minister spraw wewnętrznych i administracji przyznaje funkcjonariuszom w uznaniu za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, a także tym, którzy ze szczególnym narażaniem życia czynią to poza służbą.

Potem nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów, nominacji.

A przed budynkiem filharmonii mundurowi przygotowali piknik, który cieszył się powodzeniem szczególnie u najmłodszych szczecinian. Byli policjanci na koniach, były policyjne psy, można było też wsiąść do opancerzonego pojazdu "Tur" używanego przez kontrterrorystów do zadań specjalnych, a także zobaczyć z bliska, jak wygląda armatka wodna służąca do rozpraszania agresywnych tłumów. Pojawili się policjanci z Niemiec oraz przedstawiciele Straży Granicznej. Dzieci mogły zagrać w "Grę w bezpieczeństwo", podczas której uczyły się, jak zachować się na pasach, nad wodą, na placu zabaw, jak reagować na kontakt z osobami obcymi.

- W tej chwili największym obciążeniem dla oddziałów prewencji jest zabezpieczenia pasa nadmorskiego - opowiadał mł. asp. Konrad Osiński z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. - Ich głównym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa podczas imprez masowych. To zadanie bardzo wymagające, wymaga specjalnego szkolenia. W tym roku mamy dwie potężne imprezy masowe - The Tall Ship Races oraz Woodstock. Zachodniopomorska policja na tle kraju wyróżnia się tym, że kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo nad wodą, mamy 185 kilometrów zabezpieczenia wybrzeża nadmorskiego.

Policjant podkreślił, że jego formacja nie tylko ściga bandytów, ale też ratuje ludzi. Tylko w ub. tygodniu zachodniopomorscy funkcjonariusze uratowali tonącą osobę, a także ewakuowali mieszkańców płonącego domu. Zwrócił uwagę, że do ważnych zadań policji należy praca z rodzinami, w których dochodzi do przemocy domowej, a także zwalczanie przestępczości narkotykowej - codziennie policjanci zatrzymują osoby posiadające środki odurzające.

- Osobiście jestem zaangażowany w poprawianie bezpieczeństwa seniorów, bo cały czas występuje przestępczość związana z oszustwami wywodzącymi się z metod "na policjanta" i "na wnuczka" - dodał.

Zachodniopomorski garnizon policji to 5,5 tys. funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. ©℗

Alan Sasinowski

Film: Piotr Sikora