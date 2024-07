Amfa, zioło i woreczek z kryształkami. Sąsiedzi mieli dość

FIGO

2024-07-14 10:59:29

Lud wybrany w drodze do ziemi obiecanej bardzo przypomina mi dzisiejsze społeczeństwo ! Chwila " nie uwagi " Mojżesza ( a no, bo sobie polazł na Górę pogadać z Bogiem! ) ,a w karawanie " warcholstwo " swoje rządy zaprowadzało .To sobie złotego cielca odlali, to demoralizacja . I co ? I szło to " bydło " 40 lat do tej Obiecanej Ziemi , zamiast dwa tygodnie . Ci co " porzucili " wiarę , zostawali na szlaku nie doczekawszy nagrody .Ludzie ,dzisiaj jesteście tacy sami ! Złoty Cielec i swoboda !