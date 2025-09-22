Święto działkowców. Uroczysta gala w szczecińskim teatrze [GALERIA]

Gala z okazji Okręgowego Dnia Działkowca odbyła się w Teatrze Lalek Pleciuga. Fot. Piotr Sikora

Działkowcy zrzeszeni w okręgu szczecińskim Polskiego Związku Działkowców obchodzili swoje doroczne święto. Organizacja zrzeszająca w całym okręgu około 75 tys. członków, z czego w samym Szczecinie około 40 tysięcy, to bodaj najliczniejsze tego rodzaju stowarzyszenie. Na pewno też najbardziej związane - w przenośni i dosłownie - z naszą zachodniopomorską ziemią. Z działkowcami trzeba się liczyć. Rozumieją to przedstawiciele władz miasta i regionu, którzy licznie pojawili się w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, gdzie odbyła się gala.

Okręgowy Dzień Działkowca świętowano w niedzielę 21 września. Od rana przed teatrem Pleciuga można było podziwiać stoiska przygotowane przez ogrody zrzeszone w Okręgu Polskiego Związku Działkowców. Swoje dorodne plony oraz piękne aranżacje zaprezentowały kolegia prezesów z rejonów: Szczecin Prawobrzeże, Szczecin Lewobrzeże, Świnoujście, powiat gryficki i gryfiński. Swoją działalność i osiągnięcia pokazały ROD „Nad Dziwną” w Zastaniu oraz ROD „Chrobrego” w Stargardzie. Stoisko przygotowało m.in. koło pszczelarskie „Gucio” z ROD „Kotwiczna” w Szczecinie, firma Contra M Od podłogi po sam dach.

Uroczysta część obchodów rozpoczęła się po południu. Prowadził ją dyrektor biura Okręgu PZD, Tomasz Olkuski. Wśród gości obecny był między innymi Dawid Krystek – wicewojewoda zachodniopomorski, Marcin Łapeciński, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dominik Wiktorowicz, kierownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, Marek Sateja, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie, prof. dr hab. Barbara Kromolicka z Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie uroczystości dołączył także marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn państwowy oraz hymn PZD „Zielona Rzeczypospolita”. Wspomagał ich z sukcesem chór Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego.

Prezes Okręgu Karol Jakubowski podkreślił znaczenie aktywności ogrodów na rzecz społeczności lokalnych.

(CK)