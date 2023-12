Świąteczne spotkanie na Drzetowie [GALERIA]

Na Drzetowie w sobotę ubierano wspólnie osiedlową choinkę.

Mieszkańcy szczecińskiego Drzetowa w sobotę 9 grudnia ubierali wspólnie świąteczną choinkę. Spotkanie odbyło się na placu zabaw przy ulicy Rugiańskiej. Nie zabrakło wspólnej zabawy, poczęstunku i odwiedzin mieszkańców innych osiedli. Wydarzenie zorganizowała Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo.

Drzewko o godzinie 11 przyniósł św. Mikołaj. Dzieci i dorośli przez całe wydarzenia dekorowali je bombkami, ozdobami i łańcuchami. W międzyczasie odbywały się zabawy na śniegu i lepienie bałwanów. Kilkadziesiąt osób z Drzetowa oraz goście ze Stołczyna, a dokładnie członkinie Stowarzyszenia „Stołczyn po Sasiedzku” spędzali sobotnie przedpołudnie w swobodnej i świątecznej atmosferze. Był też poczęstunek: czekoladki, pierniki oraz ciepłe napoje. Najmłodsi wzięli też udział w konkursie z nagrodami.

- Od kilku lat jako Rada Osiedla organizujemy ubieranie choinki - mówił Łukasz Listwoń, przewodniczący Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo. - To już kolejna edycja. Robimy to dla najmłodszych, dla seniorów. Takie międzypokoleniowe spotkanie.

Zarówno radny, jak i mieszkańcy byli bardzo zadowoleni ze wspólnego spotkania.

Kiedy choinka została już udekorowana, dzieci wraz z rodzicami ustawili się przy stole z ogromną mapą Drzetowa-Grabowa. Tam, wraz z Kingą Rabińską, stworzyli łańcuch, na którym wcześniej wypisali czego brakuje im na osiedlu. Dzieci pisały o lodowisku, spotkaniach sąsiedzkich w okresie wiosenno-letnim, torze wyścigowym, boisku czy wybiegu dla psów.

- Z inicjatywy radnej Barbary Markowskiej i Stowarzyszenie Przystań Wartości pomagamy organizować stoisko, przy którym mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat osiedla: gdzie się czują bezpiecznie, a gdzie nie, co im się podoba, a co ewentualnie można by zmienić. Na podstawie takiej mapy, uzupełnianej również przez anonimową ankietę, będziemy potem podejmowali jako Rada Osiedla kroki i działania, aby polepszyć warunki życia mieszkańców - mówił Łukasz Listwoń. ©℗

Tekst i fot. Agata Jankowska