Pamiętajmy o seniorach. Wolontariusze ruszają z pomocą

Fot. materiały organizatora

Podobnie jak w latach poprzednich, ruszają ze świąteczną pomocą wolontariusze skupieni wokół inicjatywy „Wolontariusze Seniorom”. Działają przez cały rok, a w grudniu następuje kulminacja ich aktywności.

Wolontariuszom w ich działaniach pomagają darczyńcy, którzy zechcą wesprzeć tę szlachetną inicjatywę. A jej tegoroczne hasło brzmi: „Odkryj w sobie Mikołaja”. To właśnie dzięki drobnym gestom będzie możliwa odmiana świątecznego czasu i uczynienie go mniej samotnym i bardziej radosnym.

– W tym roku wspieramy trzy placówki – stwierdził Michał Kondrat, jeden z aktywistów grupy „Wolontariusze Seniorom”. – Obdarujemy podopiecznych z DPS przy ulicy Broniewskiego 4/6 i ponadto podopiecznych DPS przy ulicy Romera 21/29 i pacjentów z III i V Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu w Zdrojach. Przygotujemy dla nich ponad 500 paczek.

W DPS przy ul. Broniewskiego i przy Romera obdarowanie prezentami jest realizowane na podstawie listów do mikołaja, napisanych przez podopiecznych tych placówek. Zdjęcia seniorów piszących listy są dostępne na profilach FB obydwu Domów Pomocy Społecznej. Ponadto na bieżąco można obserwować prace grupy na profilu FB oraz na stronie www.wolontariuszeseniorom.pl.

Listy do mikołaja zawierają proste życzenia, wśród których znalazły się prośby o książki, kosmetyki czy słodycze…

Przekazanie paczek odbędzie się 8 i 15 grudnia. Paczki dowiezie św. Mikołaj z Elfami. Specjalny program artystyczny przygotowują podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka w Trzebieszewie. Nie zabraknie wspólnego śpiewania kolęd z seniorami.

Każdy, kto zechce wesprzeć akcję wolontariuszy, proszony jest o kontakt poprzez profil na FB.

– Zachęcamy rodziców do wspólnego angażowania się razem z ​ dziećmi – powiedział Michał Kondrat. – W ten sposób można im przekazać, że niesienie pomocy to tak niewiele, a może przynieść ogromne szczęście komuś, kto bardzo na to czeka. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI