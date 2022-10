Super Express: Spółka Marcina W. wpłaciła pieniądze na stowarzyszenie żony Grzegorza Napieralskiego

(as)

- Zakładanie takiego systemu inwigilacji, który nie tylko sprawdza, co się dzieje w moim telefonie, ale wszystko dookoła, jest perfidne i straszne - mówił poseł KO.

- Insynuacje równie wiarygodne, jak oświadczenie Rydzyka, że jego Maybach to prezent od bezdomnego - komentował te doniesienia G. Napieralski - Nie będę wdawał się w manipulację, którą urządził Ziobro, odtajniając wybrane, niezweryfikowane rewelacje ze śledztw. To wszystko potwierdza konieczność powołania komisji śledczej.

Marcin W. miał też zeznać, że pomagał finansowo G. Napieralskiemu, obecnie posłowi Koalicji Obywatelskiej. Według biznesmena G. Napieralski miał rzekomo zaoferować, że "spacyfikuje" posłankę, która ma zastrzeżenia do działalności firmy Marcina W. i Marka Falenty. W zamian za tę pomoc Marcin W. miał przelać pieniądze na konto fundacji, w której "córki bądź córka" polityka uczyły się gry na harfie.

Marcin W. zeznał w ostatnich latach, że nagrania z afery podsłuchowej zostały sprzedane Rosjanom i że przekazał łapówkę synowi Donalda Tuska. Do tych zeznań wrócił ostatnio tygodnik "Newsweek", chcąc uderzyć w rząd kwestią rzekomego udziału Rosjan w upadku władzy PO - PSL. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na wątek syna byłego premiera.

Dziennik informuje: "Z konta firmy MM Group należącej do W. na konto fundacji Harfa Dzieciom faktycznie wypłynęły co najmniej dwie darowizny. Jedna we wrześniu 2013 r. w kwocie 10 tys. zł, a druga styczniu 2014 r. o wartości 3 tys. zł".

Spółka Marcina W. dokonała co najmniej dwóch wpłat na stowarzyszenie żony Grzegorza Napieralskiego - podał dziennik "Super Express". Zeznania Marcina W. to najgorętszy polityczny temat ostatnich dni.

Komentarze

KODerasta 2022-10-25 23:29:22 Nic mu nie będzie, on jest nasz!

kwiczol 2022-10-25 22:53:47 Dwoch szczecinskich komuchow/napierdalski i arlukowicz/ przygarnela patalogia obywatelska/po/ Obaj znajda sie na listach wyborczych patalogi izostana wybrani przez polactwo licznie zamieszkujace zachodniopomorskie w ''ten kraj''

@CBA 2022-10-25 22:15:12 To może niech CBA sprawdzi, co 'było na rzeczy", jak Marcin W. sprzedał (pośrednio) programy e-sportu TVPisowi za symboliczną kwotę, chwilę po wyjściu z kicia. TVPis zatrudniła też jego córkę.

Józef 2022-10-25 21:50:36 Prześwietliłbym tego Napieralskiego dokładnie, źle mu z oczu patrzy

A ja 2022-10-25 19:41:27 cierpię dolę.

FIGO 2022-10-25 19:17:32 Tak czułem , że Napierdalski polegnie. Za PO i PSL , to była normalna praktyka .Obowiązywała "dziesięcina" od wszystkiego !. Kto zorganizował więcej dzieliło się na pół !Ten świadek jest wiarygodny tylko dlatego, że zabezpieczał się przed Platformą ! I teraz ma POLISĘ !

@ Piotr 2022-10-25 19:01:46 Próbuj to leczyć Piotrze, albo mniej nadużywaj ...

Peówa 2022-10-25 18:24:48 Grzechu jusz po tobie, czymaj się!

@ITD 2022-10-25 17:50:37 jESTEŚ MISTRZEM W PUSZCZANIU "BĄKÓW" NA FORUM - przewietrzmy , bo cuchnie naftaliną i kompleksem schyłku PIS...

@ Peówa 2022-10-25 17:50:18 Grzechu, rup jak ci radzą.

fin 2022-10-25 17:43:28 A ja słyszałem o darowiznach na PiS od prezesów , wiceprezesów i innych czołowych pracowników zatrudnionych w spółkach skarbu państwa

Piotr prawdziwy 2022-10-25 17:05:45 Do lemingów, zwolenników Tuska, co to popierają przefarbowane lisy niemieckie udające Polaków... Tusk i ekipa rządowa Tuska, który w 2012 roku nakazał powymieniać komendantów powiatowych, miejskich i wojewódzkich policji z Polaków na Ukraińców doprowadzając w pełni świadomie do nadreprezentacji tego środowiska, na samym szczycie decyzyjnym polskiej policji państwowej. Tusk polikwidował małe komisariaty, bo za dużo było w nich etnicznych Polaków.

Sambora 2022-10-25 17:00:51 Przypomnijmy straty budżetu w latach rządzącej pro Europejskiej koalicji.Straty i braki budżetu bo nie wpłynęło 450 mld a dziennie do Polski wjeżdżało 700 cystern wstydu, bo nie wolno było kontrolować. Uszczelnienie budżetu pozwoliło podwoić budżet w 7 lat a Orlen z bidula gdzie prezes miał gigantyczną pensję bez względu na kondycję finansową stał się waznym dochodowym multienergetycznym koncernem. Także LOT przestał zdychać i daje dobre wyniki. Komu to przeszkadzało, żeby było tak jak było

@oszukany 2022-10-25 16:53:08 To zależy jak liczyć czy 7 czy 17 tyś, razem to już będzie 24 a odsetki???

Walery 2022-10-25 16:43:25 Posłanka A.Bieńkowska która narzekała na węglarzy po rzekomo ich składy pyliły podobno potwierdza że były takie jej wypowiedzi, tak twierdzi sfera internetu. Czy może ktoś to zweryfikować i potwierdzić? Sytuacja się zagęszcza, GN powiedział że on nie ma nic do ukrycia dlatego nie bedzie się wypowiadał niech panowie z PiSu sami sobie grzebią w zeznaniach. Słuszna postawa, tylko zeznania są tajne

ITD 2022-10-25 16:36:07 Te wszystkie przefarbowane komuchy maja tajne konta w pewnym neutralnym kraju.Tym geszeftem opiekuje sie gosc ktorego uniewinil za morderstwo towarzysz Kwasniewski /TW ''ALEK''.Niestety polactwo z wypranymi mozgami przez rozne tvn i szwabskie merdia wybiera do eurokolchozu starych bolszewikow jak miller,cimoszko,belka czy w kraju napieralski,biedron ,czarzasty,

Przykład PIS : 2022-10-25 16:34:20 Od początku swojej kadencji jako marszałkini Sejmu, czyli od sierpnia 2019 roku, Elżbieta Witek z PiS odwiedziła osiem krajów. Średni koszt wyjazdu wyniósł 28,7 tys. zł. Najbardziej zdumiewa jednak koszt podróży do Kanady - czterodniowy wyjazd kosztował podatników ponad 145 tys. zł.!!! Brawo WY !! To wasza kasa PISiornio !!

Piotr 2022-10-25 16:30:20 I co przez 10 lat zrobiła w tej sprawie prokuratura ?

Ciekawski 2022-10-25 16:30:03 Niech każdy odpowie za swoje "wałki" przed niepisowskimi , apolitycznymi prokuratorami i sądami . Zobaczymy na której szali Temida zbierze więcej przewalonych czynów i sprzeniewierzonych miliardów w ostatnim 30-leciu ... Gwarantuję ,że szala po stronie PIS , PC, itp.nie udźwignie tylko elektorat ZAFIKSOWANY , ŚLEPY I GŁUCHY, ZMANIPULOWANY a to przecież też ich pieniądze...

ALAN 2022-10-25 16:15:03 Jak ma jaja za przeproszeniemNAPIERALSKI to powinien zlozyc mandat poselski ,oddac sie dla prokuratora.

Liotczyk 2022-10-25 16:10:34 Zestawienie lotów parlamentarzystów przygotowane przez Kancelarię Sejmu obejmuje okres od listopada 2019 r. do końca listopada 2021 r. Najwięcej wylatał Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Zaliczył 225 lotów wartych 128,8 tys złotych. Obecnie mieszka w Warszawie

CBA 2022-10-25 16:07:33 Tylko 3 litery CBA a na ich dźwięk opozycja demokratyczna dostaje gęsiej skórki

Napieralski oszukany 2022-10-25 16:07:05 Marcin W. musi dopłacić Grzegorzowi jeszcze 7 tyś. PLN, bo wpłacona łapówka to tylko 13 tyś. a nie 20 tyś.

Zgred 2022-10-25 16:03:27 Bo takie rzeczy załatwia się ustawą. Jakieś tam tysiące?. Ustawia się swoich prezesów typu Orlen na nieusuwalne 6 lat nawet po przegranych wyborach. W ten sposób dostaną miliony a nie jakieś tysiące. No w TVPis się ogłosi że to dla dobra kraju i ciemny lud to kupi.

Max 2022-10-25 15:54:24 Przeprowadzono eksperyment z torbą reklamową właściwego dyskontu w celu sprawdzenia czy zmieści się tam 600 000 EUR. Eksperyment dowiódł że to jest możliwe. Pozostaje pytanie na jaką skalę był wykorzystywany model działania z torbą reklamową?

Jurek 2022-10-25 15:53:09 Już wiem skąd takie parcie platformersow do tego aby rządzić i dlaczego taki straszliwy atak na PiS. Gdyby lemingi wygrały, wtedy zamietli by pod dywan wszystkie swoje przekręty. Strach zajrzał im w oczy. Ale dobrze, niech się boją.

Jarosław 2022-10-25 15:50:03 Dlatego ja nie mam konta bankowego i nikt mi nic nie przeleje. Nie mam żony więc nikt nic nie wpłaci na jej fundację. Dzieci nie mam więc nie wepchacie im żadnej torby z kasą. A z kota żadnych zeznań nie wymusicie. A jakieś tam wieże?. Nie wierzę że miały być jakieś dwie wieże.

Udanego popołudnia ) 2022-10-25 15:37:38 PISowska sfora piesków pilnujących tego forum doznaje właśnie orgazmu , a przewałek własnego rządu nie widzi , bo to przecie w literze prawa i dla ludzi :))) Wychodzę z psem na jeszcze świeże powietrze :))), ale zapytam dlaczego PIS zgłosił do sejmu ustawę , aby zakazać wymiany kadr w resortach siłowych i spółkach energetycznych na 5 lat ?? Czyżby szukali "miękkich taczek" dla swoich oligarchów typu Obsrajtek po przegranych wyborach ???

xxx 2022-10-25 15:17:30 jezeli to prawda to nie bedzie już miejsca do parlamentu na żadnej liście.

Peówa 2022-10-25 15:14:40 Grzechu ić w zaparte! Muw że to nie twoja renka!

@Mirek /kod/ 2022-10-25 15:12:02 Ludzi? Nie ludzi. łapówkarzy , złodziei

Radca 2022-10-25 15:10:47 Borys Budka twierdzi że Donald Tusk znał zeznania Marcina W.. Pytanie jak Donald mógł poznać zeznania w sprawie syna Michała i Grzeska skoro dopiero Prokurator Generalny je odtajnił po artkule w gazecie? Może ktoś wyniósł zeznania w reklamówce?

@@ Mirek KOD Szczeci 2022-10-25 15:09:43 Jego wpis uważam za sarkazm... Choć totalsi tak samo jak pisiaki chcą podwójnych standardów...

Mery 2022-10-25 14:59:31 Sejm będzie rozpatrywał likwidację immunitetów poselskich i sędziowskich. Jak będą głosować z klubu PO?

@ Mirek KOD Szczecin 2022-10-25 14:30:19 KOD i ty zgodnie z waszą tradycją zawsze będziecie zakłamywać rzeczywistość. Przecież sam pan Grzegorz powiedział, że to insynuacje i manipulacje i co? Teraz mleko się wylało i przelewy na konto fundacji jednak były, a więc o jakim politycznym ataku na siebie mówi ? Teraz oPOzycja która całą sprawę wywołała będzie próbować temat bagatelizować, "zamieść pod dywan" lub szukać kolejnego tematu żeby uderzyć w rząd. Ciekawe co tym razem bo gaz płynie, a hasło "idzie zima węgla ni ma" też nieaktualne.

Jan 2022-10-25 14:29:05 Inni brali w torbie z Biedronki a ty taki niemądry?

czytam 2022-10-25 14:28:42 Przykro żyć w Polsce .śmiecie polityczne zarabiają kosztem OBYWATELI.

Hj 2022-10-25 14:28:19 Dlatego się bronią, jak niepodległości.

Ojej... 2022-10-25 14:20:06 Referencyjny fajnomitteleuropejczyk Grześ Napieralski i korupcja.. czyli tak samo jak w UE... Czyli wszystko ok bo takie są brukselsko-sztrasburskie standardy.

No i widzisz ?! 2022-10-25 14:18:14 To nie te czasy,Twoje już bezpowrotnie minęły ! Trzeba teraz ich wszystkich prześwietlić, rozliczyć i ukarać, a w rezultacie konfiskować mienie...

Ulrich 2022-10-25 14:02:42 Warto zbadać wszystkie przelewy i samą fundację. Przy szpitalu jak zbadali to dużo na jaw wyszło

Marian 2022-10-25 13:58:46 No to w Senacie mamy coraz więcej senatorów którym immunitet jest potrzebny bo żyją w dusznym kraju

Scherlock Holmes 2022-10-25 13:44:42 Zamiast gadać o meybachcach i pegasusach trzeba było mówić o przelewach

Mirek KOD Szczecin 2022-10-25 13:37:18 Czepiacie się ludzi, wstyd.