- Insynuacje równie wiarygodne, jak oświadczenie Rydzyka, że jego Maybach to prezent od bezdomnego - komentuje G. Napieralski - Nie będę wdawał się w manipulację, którą urządził Ziobro, odtajniając wybrane, niezweryfikowane rewelacje ze śledztw. To wszystko potwierdza konieczność powołania komisji śledczej. ©℗

Zaczęło się od publikacji antyrządowego tygodnika "Newsweek". Jest oparty na zeznaniach Marcina W. - wspólnika Marcina Falenty, skazanego za zlecenie podsłuchów polityków w czasach rządów PO-PSL - z których wynika, że nagrania z nielegalnych podsłuchów zostały sprzedane Rosjanom. Stało się to, zanim afera, uderzająca głównie w ludzi PO, wybuchła w polskich mediach. Byłby to argument na rzecz tezy, że Rosjanie mogli mieć udział w rozpętaniu skandalu, który zaszkodził rządowi PO-PSL. Donald Tusk zareagował na artykuł, domagając się komisji śledczej. Odpowiedział na to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - na jego polecenie odtajniono zeznania Marcina W. o tym, że wręczył synowi Tuska łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro. Opozycja ma więc problem, musi bowiem odpowiedzieć na pytanie: jeśli uznaje, że Marcin W. jest wiarygodny, mówiąc o Rosjanach, to dlaczego nie miałby być wiarygodny, gdy mówi o łapówce?

Komentarze

Baba z magla 2022-10-20 14:50:22 To nie moja ręka, to PIS - no i wszystko hula!

Ginerwa 2022-10-20 14:32:03 Wiecie ile taki apartament w Warszawie kosztuje? I do tego ciągle trzeba latać żeby załatwiać sprawy

Piotr 2022-10-20 13:52:45 Czerwony .....no i to wystarczy za komentarz.

xxx 2022-10-20 13:52:02 Grzesiek co ty będziesz robił jak już nie wybiorą cie ani do Sejmu ani do Senatu. Będziesz doradca u von Geblevica. No chyba ze do pisu się zapiszesz.

Mirka KOD POmorzany 2022-10-20 13:51:04 Jeszcze jedna sprawa do weryfikacji, czy na wskazany temat wypowiadała się wskazana Pani. O bredniach nie bwdziemy rozmawiali

As 2022-10-20 13:35:23 Sprawdzić wpłatę do fundacji harfistek

Józef Bąk vel Lipa 2022-10-20 12:54:05 Resortowy bachor,zapewne też się wyprze haniebnej przeszłości tatusia komunistycznego bandyty...towarzysze tak mają od czasów niejakiego syfilika Włodzimierza Ilijcza pseudonim rewolucyjny Lenin.

rewelado weryfikacji 2022-10-20 12:48:24 Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nagrania odbywały się, gdy premierem był D.Tusk, a to premierowi podlegają służby odpowiedzialne za ochronę.

Edek 2022-10-20 12:48:04 Prawda w oczy KOle.

Mirka KOD POmorzany 2022-10-20 12:38:34 PO pierwsze czy istnieje fundacja dla harfistek, PO drugie czy była taka wplata od takiej osoby na taką kwotę. O bredniach nie będziemy rozmawiać

On 2022-10-20 12:10:32 Niech ten zamilknie, będzie dla Niego lepiej.

Ciekawski 2022-10-20 12:02:31 Przez rok mieszkałem w Toruniu , majbacha nie widziałem, tylko VW,Natomiast widziałem jak towarzysz PO przeprowadzce do drogiej stolicy odprowadza córeczki do ekskluzywnej szkoły muzycznej .Skoro zycie w Warszawie jest drogie a pensja posła zjadana przez inflacje to POwoli coraz ciężej od pierwszego do pierwszego. Co jak trzeba bedzie się zabrać do zwykłej roboty w Szczecinie jak nie wypali następna kadencja ?