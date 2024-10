Sukces kołobrzeskiego programu wspierającego in vitro

Zamiast na in vitro dać pieniądze na kardiologię, neurologię etc. Płacony podatek na NFZ jest bardzo wysoki, to prawie dziesięcina jak w średniowieczu. In vitro nigdy nie powinno być finansowane z NFZtu czy z budżetu gminy. Niepłodność istnieje. Operacje plastyczne samemu trzeba sobie finansować z własnej kieszeni.

2024-10-31 07:21:21

I to jest realny program pro demograficzny, gdyby pis nie zaorał in vitro w kraju w ostatnich 7 latach to urodzilo by sie kilka tysiecy lub wiecej dzieci ale woleli rozdawac socjal dla bogaczy i patusow bez weryfikacji na co wydaja a wydają na wszystko od alkoholu po papierosy itd. tylko nie rozmnazaja sie ,chore.