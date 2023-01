Studenci zagrają z WOŚP. Sztab US zaprasza na wydarzenia

Po dwuletniej przerwie swą działalność reaktywował Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Uniwersytetu Szczecińskiego. Choć finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia, Sztab US zaczyna wydarzenia już w najbliższą sobotę.

– Nasi wolontariusze gorąco zachęcają do uczestnictwa w akcjach przygotowanych przez Sztab WOŚP Uniwersytetu Szczecińskiego podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przekazuje Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa US. – Zaczynamy już w tę sobotę 14 stycznia, to wtedy odbędą się dwa wydarzenia: kiermasz ciast oraz koncert charytatywny WOŚP & UszRock – Razem przeciw sepsie!

W godzinach 9.30-13 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego studenci Koła Wolontariatu Studenckiego US oraz Sztab WOŚP Uniwersytetu Szczecińskiego organizują kiermasz ciast podczas zjazdu Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora.

O godzinie 17 w Klubie Studenckim „Pralnia” (al. Bohaterów Warszawy 75) odbędzie się rockowy koncert charytatywny WOŚP & UszRock – Razem przeciw sepsie! Na scenie pojawi się ciężkie brzmienie, a wśród członków zespołów studenci i wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego: o godz. 18 – GryfTone, godz. 19 – Mizeria, godz. 20 – Rustyrock. Wstęp 10 złotych (bezpośrednio do puszki WOŚP).

